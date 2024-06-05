Конфлікт агресивних чоловіків з волонтеркою у Києві: 73-річному чоловіку повідомили про підозру, спільника шукають
Київ • УНН
У Києві 73-річному чоловіку повідомили про підозру після конфлікту за участю двох агресивних чоловіків з волонтеркою на Куренівці, його спільника шукають.
У Києві 73-річному чоловіку повідомили про підозру після конфлікту за участю двох агресивних чоловіків з волонтеркою на Куренівці, його спільника шукають, повідомили у Київській міській прокуратурі у середу, пише УНН.
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"Повідомлено про підозру 73-річному чоловіку за фактом вчинення грубого порушення громадського порядку, вчиненого групою осіб (за ч.2 ст.296 КК України)", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляється, встановлено, що "двоє нетверезих чоловіків намагались розпочати розмову з дівчиною-волонтеркою, яка поверталася з прощання із загиблою госпітальєркою, однак, не бажаючи спілкування, вона відповіла, що не розуміє їх. Відповідь дівчини українською мовою викликала агресію співрозмовників, які почали нецензурно ображати її". "Агресивних чоловіків вона почала знімати на мобільний телефон. Підозрюваний наздогнав дівчину і вихопив у неї телефон, аби вона не могла його знімати, а згодом плюнув в обличчя", - вказали у прокуратурі.
"Після цього його супутник долонею наніс удар постраждалій в ніс. Дівчині вдалося повернути телефон", - зазначили у відомстві.
У Києві стався конфлікт між дівчиною та двома чоловіками, відкрито провадження04.06.24, 15:55 • 22622 перегляди
Як вказано, "одним з учасників конфлікту виявився 73-річний мешканець столичного Печерська, що торгує на ринку на Куренівці". "Його дії кваліфіковано як хуліганство, вчинене групою осіб. Свою вину чоловік не визнає і стверджує, що на відео не він і ніякого конфлікту з дівчиною не пам’ятає через свій поважний вік", - повідомили у прокуратурі.
Місцезнаходження іншого учасника конфлікту, як вказано, ще встановлюється.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 4 років.