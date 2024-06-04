У Києві стався конфлікт між дівчиною та двома чоловіками, відкрито провадження
Київ • УНН
За фактом конфлікту між дівчиною та двома чоловіками у Оболонському районі столиці розпочато кримінальне провадження.
У Києві в Оболонському районі стався конфлікт між дівчиною та двома чоловіками, розпочато кримінальне провадження, повідомили в ГУНП в столиці у вівторок, пише УНН.
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"Інформацію про вчинення неправомірних дій та насильства відносно киянки працівники поліції виявили під час моніторингу соціальних мереж. Правоохоронці зв’язались з потерпілою та запросили її до Оболонського управління поліції, де вона надала свідчення щодо обставин події", - ідеться у повідомленні столичної поліції у соцмережах.
За вказаним фактом слідчими розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
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У мережі дівчина-волонтерка повідомила про інцидент у Києві, під час якого з двома чоловіками стався конфлікт. З її слів, це сталося після прощання з бойовою медикинею Іриною Цибух у Києві 2 червня.