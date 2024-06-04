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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве произошел конфликт между девушкой и двумя мужчинами, открыто производство

В Киеве произошел конфликт между девушкой и двумя мужчинами, открыто производство

Киев  •  УНН

4 июня 2024, 12:55  •  12551 просмотра

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По факту конфликта между девушкой и двумя мужчинами в Оболонском районе столицы начато уголовное производство.

В Киеве в Оболонском районе произошел конфликт между девушкой и двумя мужчинами, начато уголовное производство, сообщили в ГУНП в столице во вторник, пишет УНН.

Детали

"Информацию о совершении неправомерных действий и насилия в отношении киевлянки сотрудники полиции обнаружили во время мониторинга социальных сетей. Правоохранители связались с потерпевшей и пригласили ее в Оболонское управление полиции, где она предоставила показания относительно обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении столичной полиции в соцсетях.

По указанному факту следователями расследуется уголовное производство, начатое по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее

В сети девушка-волонтер сообщила об инциденте в Киеве, во время которого с двумя мужчинами произошел конфликт. По ее словам, это произошло после прощания с боевой медикиней Ириной Цыбух в Киеве 2 июня.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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