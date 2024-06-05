Конфликт агрессивных мужчин с волонтеркой в Киеве: 73-летнему мужчине сообщили о подозрении, сообщника ищут

В Киеве 73-летнему мужчине сообщили о подозрении после конфликта с участием двух агрессивных мужчин с девушкой-волонтером на Куреневке, его сообщника ищут, сообщили в Киевской городской прокуратуре в среду, пишет УНН.

Детали

"Сообщено о подозрении 73-летнему мужчине по факту совершения грубого нарушения общественного порядка, совершенного группой лиц (по ч. 2 ст. 296 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как сообщается, установлено, что "двое нетрезвых мужчин пытались начать разговор с девушкой-волонтеркой, которая возвращалась с прощания с погибшей госпитальеркой, однако, не желая общения, она ответила, что не понимает их. Ответ девушки на украинском языке вызвал агрессию собеседников, которые начали нецензурно оскорблять ее". "Агрессивных мужчин она начала снимать на мобильный телефон. Подозреваемый догнал девушку и выхватил у нее телефон, чтобы она не могла его снимать, а потом плюнул в лицо", - указали в прокуратуре.

"После этого его спутник ладонью нанес удар пострадавшей в нос. Девушке удалось вернуть телефон", - отметили в ведомстве.

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Как указано, "одним из участников конфликта оказался 73-летний житель столичного Печерска, торгующий на рынке на Куреневке". "Его действия квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц. Свою вину мужчина не признает и утверждает, что на видео не он и никакого конфликта с девушкой не помнит из-за своего почтенного возраста", - сообщили в прокуратуре.

Местонахождение другого участника конфликта, как указано, еще устанавливается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.