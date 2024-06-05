Конфликт агрессивных мужчин с волонтеркой в Киеве: 73-летнему мужчине сообщили о подозрении, сообщника ищут

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Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании с коллаборациониста Евгения Балицкого активов на сумму более 120 миллионов гривен, включая самолеты, квартиры, автомобили и компании на временно оккупированной части Запорожской области.
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Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), половина украинцев считает, что президент Владимир Зеленский выполнил меньшую часть своих предвыборных обещаний или вообще не выполнил ни одного из них.
В Одессе водолазы нашли тело полицейской, которую волной снесло с пирса
В Одессе водолазы обнаружили тело 20-летней полицейской, которую накануне волной снесло с пирса.
Кулеба: "Работа для обеспечения максимально широкого участия в саммите мира и его успеха идет полным ходом"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что дипломатическая работа по обеспечению широкого участия и успеха саммита мира для Украины идет "полным ходом".
Рада сняла с рассмотрения законопроекты о военной полиции - нардеп
Верховная Рада сняла с рассмотрения законопроекты о военной полиции, за это решение после дополнительных консультаций проголосовали 278 народных депутатов.