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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
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С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

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В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
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В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

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4 июня 2024, 12:18  •  143096 просмотра
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

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4 июня 2024, 06:04  •  168044 просмотра

Конфликт агрессивных мужчин с волонтеркой в Киеве: 73-летнему мужчине сообщили о подозрении, сообщника ищут

В Киеве 73-летнему мужчине сообщили о подозрении после конфликта с участием двух агрессивных мужчин с волонтеркой на Куреневке, его сообщника ищут.

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Конфликт агрессивных мужчин с волонтеркой в Киеве: 73-летнему мужчине сообщили о подозрении, сообщника ищут

Самолеты и автомобили: ВАКС национализировал имущество коллаборанта Балицкого более чем на 120 млн грн

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании с коллаборациониста Евгения Балицкого активов на сумму более 120 миллионов гривен, включая самолеты, квартиры, автомобили и компании на временно оккупированной части Запорожской области.

политика •   •  6227 просмотра
Самолеты и автомобили: ВАКС национализировал имущество коллаборанта Балицкого более чем на 120 млн грн

Рада планирует запретить демонтаж электронных коммуникационных сетей во время войны: законопроект принят за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект о запрете демонтажа электронных коммуникационных сетей во время чрезвычайных ситуаций, ЧС и военного положения.

Война •   •  6769 просмотра
Рада планирует запретить демонтаж электронных коммуникационных сетей во время войны: законопроект принят за основу

Во Львове в результате ДТП автомобиль полиции перевернулся на крышу: есть травмированные

Во Львове полицейская машина перевернулась после столкновения с двумя другими автомобилями, в результате чего пострадали семь человек, в том числе четверо правоохранителей.

Криминал и ЧП •   •  5730 просмотра
Во Львове в результате ДТП автомобиль полиции перевернулся на крышу: есть травмированные

В Британии выпустили в обращение банкноты с королем Карлом III

Банк Англии выпустил в обращение новые банкноты с портретом короля Карла III, постепенно заменяя предыдущие с изображением королевы Елизаветы II.

Новости Мира •   •  5917 просмотра
В Британии выпустили в обращение банкноты с королем Карлом III

Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Верховная Рада поддержала законопроект о повышении акцизного налога на топливо, который может повысить цены на бензин на 1,5 грн, дизельное топливо на 2 грн и сжиженный газ на 5,5 грн за литр.

Экономика •   •  30703 просмотра
Эксклюзив
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Половина украинцев считают, что Зеленский выполнил меньшую часть своих обещаний - КМИС

Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), половина украинцев считает, что президент Владимир Зеленский выполнил меньшую часть своих предвыборных обещаний или вообще не выполнил ни одного из них.

Общество •   •  8517 просмотра
Половина украинцев считают, что Зеленский выполнил меньшую часть своих обещаний - КМИС

В Одессе водолазы нашли тело полицейской, которую волной снесло с пирса

В Одессе водолазы обнаружили тело 20-летней полицейской, которую накануне волной снесло с пирса.

Общество •   •  8635 просмотра
В Одессе водолазы нашли тело полицейской, которую волной снесло с пирса

Кулеба: "Работа для обеспечения максимально широкого участия в саммите мира и его успеха идет полным ходом"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что дипломатическая работа по обеспечению широкого участия и успеха саммита мира для Украины идет "полным ходом".

политика •   •  9201 просмотра
Кулеба: "Работа для обеспечения максимально широкого участия в саммите мира и его успеха идет полным ходом"

Рада сняла с рассмотрения законопроекты о военной полиции - нардеп

Верховная Рада сняла с рассмотрения законопроекты о военной полиции, за это решение после дополнительных консультаций проголосовали 278 народных депутатов.

политика •   •  8566 просмотра
Рада сняла с рассмотрения законопроекты о военной полиции - нардеп