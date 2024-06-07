Последствия ночной атаки рф: на Киевщине ликвидировали пожар на промышленном объекте

В Киевской области спасатели ликвидировали пожар на промышленном объекте, возникший в результате ночного ракетного удара рф. об этом заявили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

В 17: 00 ликвидирован пожар, возникший сегодня ночью в результате вражеской атаки - заявили в ГСЧС.

Отмечается, что на месте происшествия работало почти 140 спасателей и 44 единицы техники.

Дополнение

Ранее глава ОВА Руслан Кравченко заявил, что на Киевщине тушение пожара на одном из промышленных объектов привлекли робота и два пожарных поезда.

Напомним

Русская армия ночью атаковала Киевскую область. В регионе работала противовоздушная оборона. В результате обстрелов возник пожар на одном из промышленных объектов области.