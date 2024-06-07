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На промисловому об'єкті в Київській області виникла пожежа через обстріл Росії

На промисловому об'єкті в Київській області виникла пожежа через обстріл Росії

Київ • УНН

 • 40936 перегляди

Через російську атаку на промисловому об'єкті в Київській області виникла пожежа, при цьому системи протиповітряної оборони працювали, і повідомлень про жертви не надходило.

Російська армія вночі атакувала Київську область. В регіоні працювала протиповітряна оборона. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на одному з промислових обʼєктів області. Про це повідомив керівник ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

За його словами, російська армія атакувала область безпілотниками та ракетами. В регіоні працювали сили ППО.

"Внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів в області. Ліквідація наслідків пожежі триває. Постраждалі відсутні", — пише Кравченко.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну атаку. Кореспонденти Суспільного повідомляли про вибухи на Хмельниччині.

На Хмельниччині пролунали вибухи07.06.24, 04:23 • 33864 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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