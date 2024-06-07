На промышленном объекте в Киевской области возник пожар из-за обстрела России

Российская армия ночью атаковала Киевскую область. В регионе работала противовоздушная оборона. В результате обстрелов возник пожар на одном из промышленных объектов области. Об этом сообщил руководитель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

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По его словам, российская армия атаковала область беспилотниками и ракетами. В регионе работали силы ПВО.

"В результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов в области. Ликвидация последствий пожара продолжается. Пострадавшие отсутствуют", - пишет Кравченко.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной атаке. Корреспонденты общественного сообщали о взрывах в Хмельницкой области.

В Хмельницкой области прогремели взрывы