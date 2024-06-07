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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
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Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

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Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

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Из-за российской атаки на промышленном объекте в Киевской области возник пожар, при этом системы противовоздушной обороны работали, и сообщений о жертвах не поступало.

Война •   •  1685 просмотра
На промышленном объекте в Киевской области возник пожар из-за обстрела России

7 июня: Всемирный день безопасности пищевых продуктов, Международный день специалистов в сфере поставок

Во Всемирный день безопасности пищевых продуктов страны проводят мероприятия, направленные на повышение осведомленности о важности безопасного питания и профилактики пищевых отравлений, от которых ежегодно умирает более 400 000 человек.

УНН Lite •   •  2183 просмотра
7 июня: Всемирный день безопасности пищевых продуктов, Международный день специалистов в сфере поставок

Россия отправила военные корабли на учения на Кубу вблизи США

Россия направляет военные корабли, включая атомную подводную лодку и фрегат, на Кубу для проведения военно-морских учений вблизи берегов Соединенных Штатов.

Война •   •  5965 просмотра
Россия отправила военные корабли на учения на Кубу вблизи США

Столтенберг: НАТО не планирует отправлять военных в Украину

НАТО не планирует направлять военный персонал в Украину, но продолжают предоставлять Украине оружие и долгосрочную финансовую поддержку.

Война •   •  8226 просмотра
Столтенберг: НАТО не планирует отправлять военных в Украину

В Хмельницкой области прогремели взрывы

Взрывы произошли в Хмельницкой области около 4: 00 утра 7 июня, вероятно, они были вызваны российскими крылатыми ракетами и боевыми беспилотниками, нацеленными на этот район.

Война •   •  7912 просмотра
В Хмельницкой области прогремели взрывы

Отсутствие Китая на мирном саммите в Швейцарии подверглось критике со стороны США

США раскритиковали Китай за то, что он не принял участия во Всемирном саммите мира в Швейцарии в связи с вторжением России в Украину, заявив, что присутствие Пекина было бы полезным.

Война •   •  10714 просмотра
Отсутствие Китая на мирном саммите в Швейцарии подверглось критике со стороны США

Венгрия защищает импорт российского газа, несмотря на критику США

Венгрия по-прежнему сильно зависит от российского газа, получая 4,5 миллиарда кубометров в год в рамках 15-летнего соглашения, подписанного в 2021 году, несмотря на попытки Запада отказаться от российских энергоресурсов в условиях войн Путина.

Экономика •   •  10526 просмотра
Венгрия защищает импорт российского газа, несмотря на критику США

Правительство призвало женщин овладевать мужскими профессиями

Из-за нехватки работников, вызванной мобилизацией, Украине необходимо переучить женщин на традиционно мужские профессии, такие как охранники, водители грузовиков, водители автобусов и трактористы.

Война •   •  9714 просмотра
Правительство призвало женщин овладевать мужскими профессиями

Президент Польши созвал Совет национальной безопасности из-за ситуации на границе с Беларусью

Президент Польши Анджей Дуда созывает Совет национальной безопасности страны, чтобы обсудить ситуацию на границе с Беларусью в связи с недавней напряженностью и задержаниями польских военнослужащих.

политика •   •  8601 просмотра
Президент Польши созвал Совет национальной безопасности из-за ситуации на границе с Беларусью

Выборы нового главы Еврокомиссии назначены на 18 июля

Урсула фон дер Ляйен, нынешний председатель Европейской Комиссии, является основным кандидатом, который будет переизбран на этот пост 18 июля после того, как будет официально выдвинут лидерами ЕС.

политика •   •  7717 просмотра
Выборы нового главы Еврокомиссии назначены на 18 июля