Атака рф на Київщину: до гасіння пожежі на промисловому об'єкті залучили робота та пожежні потяги
Київ • УНН
Пожежу на промисловому об'єкті в Київській області, викликану російською атакою, станом на 14:30 7 червня все ліквідовують. В гасінні задіяні робот і два пожежних потяги.
У Київські області станом на 14:30 7 червня досі триває ліквідація пожежі на одному з промислових обʼєктів, яка виникла внаслідок атаки росіян. До гасіння залучили робота та два пожежні потяги. Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
На Київщині триває ліквідація пожежі на одному з промислових обʼєктів, яка виникла
Як повідомив Кравченко, жертв та постраждалих внаслідок повітряної атаки росіян на Київщину у ніч на 7 червня немає.
На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, Укрзалізниці. Всього залучено понад 135 працівників та 42 одиниці техніки, зокрема, робот для гасіння пожежі та два пожежні потяги.
На значній ділянці пожежу вже вдалося загасити.
Нагадаємо
Російська армія вночі атакувала Київську область. В регіоні працювала протиповітряна оборона. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на одному з промислових обʼєктів області.