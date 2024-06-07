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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака рф на Киевщину: к тушению пожара на промышленном объекте привлекли робота и пожарные поезда

Атака рф на Киевщину: к тушению пожара на промышленном объекте привлекли робота и пожарные поезда

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 12:00  •  10768 просмотра

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Пожар на промышленном объекте в Киевской области, вызванный российской атакой, по состоянию на 14:30 7 июня все ликвидируют. В тушении задействованы робот и два пожарных поезда.

В Киевские области по состоянию на 14: 30 7 июня до сих пор продолжается ликвидация пожара на одном из промышленных объектов, возникшего в результате атаки россиян. К тушению привлекли робота  и два пожарных поезда.  об этом сообщил глава ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

На Киевщине продолжается ликвидация пожара на одном из промышленных объектов, который возник

Как сообщил Кравченко,  жертв и пострадавших в результате воздушной атаки россиян  на Киевщину в ночь на 7 июня нет.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци. Всего привлечено более 135 работников и 42 единицы техники, в частности, робот для тушения пожара и два пожарных поезда.

На значительном участке пожар уже удалось потушить.

Напомним

Русская армия ночью атаковала Киевскую область. В регионе работала противовоздушная оборона. В результате обстрелов возник пожар на одном из промышленных объектов области. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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