Атака рф на Киевщину: к тушению пожара на промышленном объекте привлекли робота и пожарные поезда

В Киевские области по состоянию на 14: 30 7 июня до сих пор продолжается ликвидация пожара на одном из промышленных объектов, возникшего в результате атаки россиян. К тушению привлекли робота и два пожарных поезда. об этом сообщил глава ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

На Киевщине продолжается ликвидация пожара на одном из промышленных объектов, который возник

Как сообщил Кравченко, жертв и пострадавших в результате воздушной атаки россиян на Киевщину в ночь на 7 июня нет.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци. Всего привлечено более 135 работников и 42 единицы техники, в частности, робот для тушения пожара и два пожарных поезда.

На значительном участке пожар уже удалось потушить.

Напомним

Русская армия ночью атаковала Киевскую область. В регионе работала противовоздушная оборона. В результате обстрелов возник пожар на одном из промышленных объектов области.