Атака рф на Киевщину: к тушению пожара на промышленном объекте привлекли робота и пожарные поезда
Киев • УНН
Пожар на промышленном объекте в Киевской области, вызванный российской атакой, по состоянию на 14:30 7 июня все ликвидируют. В тушении задействованы робот и два пожарных поезда.
В Киевские области по состоянию на 14: 30 7 июня до сих пор продолжается ликвидация пожара на одном из промышленных объектов, возникшего в результате атаки россиян. К тушению привлекли робота и два пожарных поезда. об этом сообщил глава ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
На Киевщине продолжается ликвидация пожара на одном из промышленных объектов, который возник
Как сообщил Кравченко, жертв и пострадавших в результате воздушной атаки россиян на Киевщину в ночь на 7 июня нет.
На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци. Всего привлечено более 135 работников и 42 единицы техники, в частности, робот для тушения пожара и два пожарных поезда.
На значительном участке пожар уже удалось потушить.
Напомним
Русская армия ночью атаковала Киевскую область. В регионе работала противовоздушная оборона. В результате обстрелов возник пожар на одном из промышленных объектов области.
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