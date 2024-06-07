Наслідки нічної атаки рф: на Київщині ліквідували пожежу на промисловому об'єкті
Київ • УНН
Рятувальники загасили пожежу на промисловому об'єкті в Київській області, викликану російським ракетним ударом.
На Київщині рятувальники ліквідували пожежу на промисловому об'єкті, яка виникла внаслідок нічного ракетного удару рф. про це заявили в ДСНС, передає УНН.
Деталі
О 17:00 ліквідовано пожежу, що виникла сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки
Зазначається, що на місці події працювало майже 140 рятувальників та 44 одиниці техніки.
Доповнення
Раніше голова ОВА Руслан Кравченко заявив, що на Київщині гасіння пожежі на одному з промислових обʼєктів залучили робота та два пожежні потяги.
Нагадаємо
Російська армія вночі атакувала Київську область. В регіоні працювала протиповітряна оборона. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на одному з промислових обʼєктів області.