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Наслідки нічної атаки рф: на Київщині ліквідували пожежу на промисловому об'єкті

Наслідки нічної атаки рф: на Київщині ліквідували пожежу на промисловому об'єкті

Київ • УНН

 • 57895 перегляди

Рятувальники загасили пожежу на промисловому об'єкті в Київській області, викликану російським ракетним ударом.

На Київщині рятувальники ліквідували пожежу на промисловому об'єкті, яка виникла внаслідок нічного ракетного удару рф. про це заявили в ДСНС, передає УНН.

Деталі 

О 17:00 ліквідовано пожежу, що виникла сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки

- заявили в ДСНС.

Зазначається, що на  місці події працювало майже 140 рятувальників та 44 одиниці техніки.

Доповнення

Раніше голова ОВА Руслан Кравченко заявив, що на Київщині гасіння пожежі на одному з промислових обʼєктів залучили робота та два пожежні потяги. 

Нагадаємо

Російська армія вночі атакувала Київську область. В регіоні працювала протиповітряна оборона. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на одному з промислових обʼєктів області. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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