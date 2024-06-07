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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стало известно, кто будет представлять Италию на саммите мира

Стало известно, кто будет представлять Италию на саммите мира

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 15:59  •  1446 просмотра

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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни будет представлять Украину на саммите мира, который Украина организовала в Швейцарии на 15-16 июня.

На саммите мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня, Италию будет представлять министр иностранных дел Антонио Таяни. Об этом заявил сам министр, пишет Rai, передает УНН.   

Детали

Глава МИД Италии рассказал, что лично будет присутствовать на мирной конференции по Украине в Швейцарии.

Я буду на мирной конференции Украины в Швейцарии

- заявил Таяни.

Он уверен, что в случае бытовой ситуации, когда Украина будет сопротивляться российскому наступлению, мир сможет заставить Путина сесть за стол мирных переговоров".

В то же время итальянский чиновник заверил, что  "не стоит возвращаться к гипотезе Третьей мировой войны". По его словам, поддерживать Украину-не значит воевать с Россией

Дополнение

По меньшей мере 107 стран и международных организаций подтвердили участие в саммите мира. Об этом заявил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров.

Напомним 

Президент Аргентины Хавьер Милей не посетит саммит мира в Швейцарии 15-16 июня, решив вместо этого остаться в Аргентине на время национальных праздников.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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