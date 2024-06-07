Стало відомо, хто представлятиме Італію на Саміті миру
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні представлятиме країну на Саміті миру, який Україна організувала у Швейцарії на 15-16 червня.
На Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, Італію представлятиме міністр закордонних справ Антоніо Таяні. Про це заявив сам міністр, пише Rai, передає УНН.
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Глава МЗС Італії розповів, що особисто буде присутній на мирній конференції щодо України у Швейцарії.
Я буду на мирній конференції Україні в Швейцарії
Він впевнений, що у разі патової ситуації, коли Україна чинитиме опір російському наступу, світ зможе змусити путіна сісти за стіл мирних переговорів".
Водночас італійський посадовець запевнив, що "не варто повертатися до гіпотези Третьої світової війни". За його словами, підтримувати Україну - не означає воювати з росією
Доповнення
Щонайменше 107 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у Саміті миру. Про це заявив прессекретар Президента України Сергій Никифоров.
Нагадаємо
Президент Аргентини Хав'єр Мілей не відвідає Саміт миру у Швейцарії 15-16 червня, вирішивши замість цього залишитися в Аргентині на час національних свят.