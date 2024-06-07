В Одесской области подросток продавал фейковое "Дію" за 100 гривен: парню грозит до 5 лет за решеткой

Правоохранители разоблачили 17-летнего жителя Одесской области, который продавал поддельное приложение "Дія" в интернете. Об этом пишет УНН со ссылкой на киберполицию.

Детали

Правоохранители установили, что парень загрузил из интернета на свой смартфон приложение, которое позволяло создавать ненастоящие электронные документы.

Фейковое приложение визуально полностью дублировало диалоговое окно мобильного приложения "Дія", и предоставляло пользователю возможность менять фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, фотокарточку и т.д - пояснили в киберполиции.

Парень создал в мессенджере канал, где разместил объявление о продаже приложения. На предложение откликнулись трое юношей, 17 и 20 лет, которые перечислили на указанную злоумышленником банковскую карту по 100 гривен и получили желаемый файл для инсталляции.

Все трое покупателей объяснили, что приобрели его для развлечения.

Мы сообщили правонарушителю о подозрении по частям 1 и 3 статьи 358 Уголовного кодекса Украины – в сбыте поддельного официального документа, который выдается учреждением и предоставляет права или освобождает от обязанностей, в частности совершенному повторно. Хотя парень несовершеннолетний, он достиг возраста с которого наступает уголовная ответственность, и в соответствии с действующим законодательством ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок - заключает следственная территориального подразделения полиции Светлана Могиляк.

Напомним

Киберполицейские разоблачили мужчину, который Пприсвоил более 45 000 гривен военнослужащего.