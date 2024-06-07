На Одещині підліток продавав фейкову "Дію" за 100 гривень: хлопцю загрожує до 5 років за ґратами
Київ • УНН
17-річний підліток з Одеської області продавав онлайн підроблений додаток "Дія", що нібито дозволяє користувачам змінювати особисті дані, і був звинувачений у продажу підроблених товарів і офіційних документів, йому загрожувало до 5 років тюремного ув'язнення.
Правоохоронці викрили 17-річного жителя Одеської області, який продавав підроблений застосунок "Дія" в інтернеті. Про це пише УНН з посиланням на Кіберполіцію.
Деталі
Правоохоронці встановили, що хлопець завантажив з інтернету на свій смартфон застосунок, який дозволяв створювати несправжні електронні документи.
Фейковий додаток візуально повністю дублював діалогове вікно мобільного застосунку "Дія", та надавав користувачу можливість змінювати прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, стать, фотокартку тощо
Хлопець створив у месенджері канал, де розмістив оголошення про продаж застосунку. На пропозицію відгукнулися троє юнаків, 17 та 20 років, які перерахували на вказану зловмисником банківську картку по 100 гривень і отримали бажаний файл для інсталяції.
Всі троє покупців пояснили, що придбали його задля розваги.
Ми повідомили правопорушнику про підозру за частинами 1 та 3 статті 358 Кримінального кодексу України – у збуті підробленого офіційного документа, який видається установою та надає права або звільняє від обов’язків, зокрема вчиненому повторно. Хоча хлопець неповнолітній, він досяг віку з якого настає кримінальна відповідальність, і відповідно до чинного законодавства йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк
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