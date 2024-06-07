На Одещині підліток продавав фейкову "Дію" за 100 гривень: хлопцю загрожує до 5 років за ґратами

Правоохоронці викрили 17-річного жителя Одеської області, який продавав підроблений застосунок "Дія" в інтернеті. Про це пише УНН з посиланням на Кіберполіцію.

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Правоохоронці встановили, що хлопець завантажив з інтернету на свій смартфон застосунок, який дозволяв створювати несправжні електронні документи.

Хлопець створив у месенджері канал, де розмістив оголошення про продаж застосунку. На пропозицію відгукнулися троє юнаків, 17 та 20 років, які перерахували на вказану зловмисником банківську картку по 100 гривень і отримали бажаний файл для інсталяції.

Всі троє покупців пояснили, що придбали його задля розваги.

Ми повідомили правопорушнику про підозру за частинами 1 та 3 статті 358 Кримінального кодексу України – у збуті підробленого офіційного документа, який видається установою та надає права або звільняє від обов’язків, зокрема вчиненому повторно. Хоча хлопець неповнолітній, він досяг віку з якого настає кримінальна відповідальність, і відповідно до чинного законодавства йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк