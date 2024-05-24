Черкащанин ошукав військового на понад 45 тисяч гривень
Київ • УНН
31-річний раніше судимий житель Черкас привласнив понад 45 000 гривень військовослужбовця, отримавши несанкціонований доступ до його фінансового рахунку.
Кіберполіцейські викрили черкащанина, який привласнив понад 45 000 гривень військовослужбовця. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України, пише УНН.
Деталі
Встановлено, що 31-річний раніше судимий черкащанин, отримавши доступ до фінансового номера військовослужбовця ЗСУ, привласнив понад 45 000 гривень на підконтрольний йому рахунок.
За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели обшук та виявили докази, які підтверджують його причетність до вчиненого злочину.
Чоловікові оголошено про підозру за ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1 ст. 361(Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Слідчі дії тривають.
Також поліцейські встановлюють й інших можливих потерпілих.
Нагадаємо
На Закарпатті 66-річний чоловік виманив у матері та дружини військовослужбовця понад 220 000 гривень, йому загрожує до 5 років позбавлення волі за шахрайство, вчинене під час воєнного стану.