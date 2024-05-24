Черкасчанин обманул военного более чем на 45 тысяч гривен

Киберполицейские разоблачили черкасчанина, который присвоил более 45 000 гривен военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, пишет УНН.

Детали

Установлено, что 31-летний ранее судимый черкащанин, получив доступ к финансовому номеру военнослужащего ВСУ, присвоил более 45 000 гривен на подконтрольный ему счет.

По месту жительства фигуранта правоохранители провели обыск и обнаружили доказательства, подтверждающие его причастность к совершенному преступлению.

Мужчине объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей), ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Следственные действия продолжаются.

Также полицейские устанавливают и других возможных пострадавших.

Напомним

На Закарпатье 66-летний мужчина выманил у матери и жены военнослужащего более 220 000 гривен, ему грозит до 5 лет лишения свободы за мошенничество, совершенное во время военного положения.