На Закарпатті чоловік виманив у матері та дружини військовослужбовця понад 220 тис. гривень
Київ • УНН
На Закарпатті 66-річний чоловік виманив у матері та дружини військовослужбовця понад 220 000 гривень, йому загрожує до 5 років позбавлення волі за шахрайство, вчинене під час воєнного стану.
Співробітники Хустського районного управління поліції у співпраці з фахівцями кіберполіції викрили зловмисника, який під приводом продажу авто виманив у матері та дружини військовослужбовця понад 220 тисяч гривень. За скоєне йому загрожує до 5 років увʼязнення. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Закарпатській області, пише УНН.
Нещодавно до поліції звернулися мешканки Запорізької області та повідомили, що вони стали жертвами шахрая. Жінки розповіли, що намагалися придбати авто для військових, сплатили гроші, однак, обіцяне так і не отримали,
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У рамках розпочатого розслідування співробітники Хустського райуправління поліції спільно з фахівцями кіберполіції з’ясували, що мати та дружина військовослужбовця через знайомих підшукували автомобіль для захисника. Через деякий час до жінок із пропозицією звернувся 66-річний житель Закарпатської області. Він запропонував за 6 000 Євро привезти автомобіль із-за кордону.
Мешканки Запоріжжя погодились на умови закарпатця та після обговорення купівлі транспортного засобу зловмисник повідомив, що для придбання авто необхідно внести 90% передплати, а інші 10 % — оплата готівкою після переоформлення усіх документів.
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Жінки перерахували на банківську картку "продавця" понад 220 тисяч гривень. Після цього чоловік запевнив, що протягом місяця автомобіль завезуть в Україну. Однак, транспортний засіб так і не привезли, а гроші потерпілим фігурант не повернув та перестав виходити на звʼязок.
Співробітники поліції встановили особу фігуранта – 66-річний житель села Крайниково. Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, зібрали достатньо доказів та в результаті повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому. За скоєне закарпатцю загрожує до 5 років позбавлення волі.
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