На Закарпатье мужчина выманил у матери и жены военнослужащего более 220 тыс. гривен

Сотрудники Хустского районного управления полиции в сотрудничестве со специалистами киберполиции разоблачили злоумышленника, который под предлогом продажи авто выманил у матери и жены военнослужащего более 220 тысяч гривен. За содеянное ему грозит до 5 лет заключения. Об этом сообщает пресс служба Нацполиции в Закарпатской области, пишет УНН.

Недавно в полицию обратились жительницы Запорожской области и сообщили, что они стали жертвами мошенника. Женщины рассказали, что пытались приобрести авто для военных, оплатили деньги, однако, обещанное так и не получили, - говорится в сообщении.

Детали

В рамках начатого расследования сотрудники Хустского райуправления полиции совместно со специалистами киберполиции выяснили, что мать и жена военнослужащего через знакомых подыскивали автомобиль для защитника. Через некоторое время к женщинам с предложением обратился 66-летний житель Закарпатской области. Он предложил за 6 000 евро привезти автомобиль из-за границы.

Жительницы Запорожья согласились на условия закарпатца и после обсуждения покупки транспортного средства злоумышленник сообщил, что для приобретения авто необходимо внести 90% подписки, а остальные 10 % — оплата наличными после переоформления всех документов.

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Женщины перечислили на банковскую карту "продавца" более 220 тысяч гривен. После этого мужчина заверил, что в течение месяца автомобиль завезут в Украину. Однако, транспортное средство так и не привезли, а деньги пострадавшим фигурант не вернул и перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции установили личность фигуранта-66-летний житель села Крайниково. Следователи, при процессуальном руководстве прокуратуры, собрали достаточно доказательств и в результате сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, то есть мошенничество, совершенное в условиях военного положения, которое нанесло значительный ущерб потерпевшему. За содеянное закарпатцу грозит до 5 лет лишения свободы.

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