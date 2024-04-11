Обманули десятки людей фейковым сбором средств на авто для ВСУ: на Сумщине будут судить группу арестантов

В Сумской области будут судить мошенников из СИЗО, которые обманули людей на более 265 тысяч гривен, - фигуранты "продавали" машины для ВСУ, убеждали внести от 2 до 10 тысяч гривен; получив деньги злоумышленники переставали выходить на связь. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Детали

Группу мошенников, которые находясь в СИЗО продавали машины для ВСУ, будут судить в Сумской области. Следователи установили, что аферисты ввели в заблуждение 22 человека, среди которых военнослужащие ВСУ, на более 265 тысяч гривен. По данным следователей, схема выглядела схема следующим образом:

Злоумышленники размещали объявления о продаже нерастаможенных автомобилей на популярных онлайн-платформах. Покупателей убеждали внести на подконтрольные счета предоплату в размере от 2 до 10 тысяч гривен. Получив деньги, фигуранты переставали выходить на связь.

Установлено, что мошенническую схему организовали четыре человека, которые ранее были приговорены к лишению свободы за совершение тяжких преступлений. Эти лица сейчас отбывают наказание в одном из учреждений областного центра.

Злоумышленники создали организованную группу и распределили между собой обязанности. В дальнейшем они привлекли к противоправной деятельности еще пятерых сообщников с воли, - сообщает полиция.

Напомним,

Мошенники создают фейковые боты в мессенджерах от якобы оператора связи "Киевстар" и распространяют фишинговые ссылки под предлогом компенсации.

На Львовщине задержана группа лиц, которые вводили в заблуждение желающих нелегально пересечь границу, - в частности пообещали двум лицам помощь в пересечении границы за $15,000, якобы через систему "Шлях".