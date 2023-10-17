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Мошенник обманул мать погибшего военного почти на 7 млн грн - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 273527 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который с ноября 2022 года по апрель 2023 года обманул мать погибшего военнослужащего почти на 7 млн грн. Его взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,2 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Мошенник обманул мать погибшего военного почти на 7 млн грн - Офис Генпрокурора

Детали

По данным следствия, к незаконной схеме подозреваемый привлек жителей нескольких областей. Воры звонили потерпевшей с предложениями вложить денежные средства якобы в иностранную инвестиционную компанию. Со временем женщине обещали получение процента от более выгодного вклада, чем предложения в банках Украины.

"Полгода женщина систематически находилась на связи с мошенниками и частями вносила деньги якобы на открытый для нее счет в компании. Она передавала наличные доверенному лицу подозреваемого на территории Ужгородского района или переводила средства на банковские карты", - говорится в сообщении.

То, что ее обманули, потерпевшая поняла только после того, как пыталась вывести свои вложения и дополнительно уплатила для этого "страховой процент", но денег так и не получила. После этого она сообщила о преступлении правоохранителям.

С ноября 2022-го по апрель 2023-го подозреваемый, как сообщается, обманул мать военнослужащего на почти 7 млн грн. Общая сумма, которой незаконно завладели мошенники, лица которых устанавливают, составила 7,5 млн грн. Это средства, которые женщина получила в качестве денежной помощи от государства после гибели сына на войне. Сама потерпевшая является уроженкой Донецкой области, но из-за войны переехала в Ужгород.

Правоохранители задержали подозреваемого в Киевской области. При процессуальном руководстве Ужгородской окружной прокуратуры жителю Киевской области сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). В настоящее время ему избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внести 13,2 млн грн залога.

В настоящее время правоохранителями устанавливаются другие лица, причастные к мошенническим действиям. В рамках уголовного производства было проведено уже около полусотни обысков в разных регионах Украины.

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