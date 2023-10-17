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The Guardian

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Шахрай ошукав матір загиблого військового на майже 7 млн грн - Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 273527 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який з листопада 2022 року по квітень 2023 року ошукав матір загиблого військовослужбовця на майже 7 млн грн. Його взяли під варту з можливістю внесення застави обсягом 13,2 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Шахрай ошукав матір загиблого військового на майже 7 млн грн - Офіс Генпрокурора

Деталі

За даними слідства, до незаконної оборудки підозрюваний залучив жителів кількох областей. Злодії телефонували потерпілій з пропозиціями вкласти грошові кошти нібито в іноземну інвестиційну компанію. З часом жінці обіцяли отримання відсотка від вкладу, що є вигіднішим, аніж пропозиції в банках України.

"Пів року жінка систематично перебувала на зв’язку з шахраями та частинами вносила гроші нібито на відкритий для неї рахунок в компанії. Вона передавала готівку довіреній особі підозрюваного на території Ужгородського району або переказувала кошти на банківські картки", - ідеться у повідомлені.

Те, що її ошукали, потерпіла зрозуміла тільки після того, як намагалася вивести свої вкладення та додатково сплатила для цього «страховий відсоток», але грошей так і не отримала. Після цього вона повідомила про злочин правоохоронцям.

З листопада 2022 року по квітень 2023 року підозрюваний, як повідомляється, ошукав матір військовослужбовця на майже 7 млн грн. Загальна сума, якою незаконно заволоділи шахраї, особи яких встановлюють, становила 7,5 млн грн. Це - кошти, які жінка отримала як грошову допомогу від держави після загибелі сина на війні. Сама потерпіла є уродженкою Донеччини, але через війну переїхала до Ужгорода.

Правоохоронці затримали підозрюваного на Київщині. За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури жителю Київської області повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести 13,2 млн грн застави.

Наразі правоохоронцями встановлюються інші особи, причетні до шахрайських дій. У межах кримінального провадження було проведено вже близько пів сотні обшуків в різних регіонах України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ викрила 12 шахраїв, які налагодили схему продажу автівок на фронт

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