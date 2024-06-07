Украина стремится усилить сотрудничество с балканскими странами в Военно - промышленной сфере-Минобороны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  103200 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  84315 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  100412 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
  •  94079 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  80359 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  67876 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  73057 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  113878 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  111509 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113744 просмотра

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Украина стремится усилить сотрудничество с балканскими странами в Военно - промышленной сфере-Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименко принял участие в Балканско-украинском форуме оборонной промышленности DFNC1 и встретился со своей болгарской коллегой Аделиной Николовой, чтобы обсудить укрепление оборонного сотрудничества и обороноспособности Украины за счет увеличения международной поддержки.

Война •   •  1710 просмотра
Украина стремится усилить сотрудничество с балканскими странами в Военно - промышленной сфере-Минобороны

Играл с другом в неработающем фонтане: в Одессе погиб 13-летний парень

Предварительно установлено, что двое подростков играли в неработающем фонтане, забрались на его верхнюю бетонную конструкцию, которая во время игры детей обвалилась.

Криминал и ЧП •   •  1859 просмотра
Играл с другом в неработающем фонтане: в Одессе погиб 13-летний парень

Мы постоянно восстанавливаем энергетическую инфраструктуру - Кипер о ситуации со светом в Одесской области

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер заявил, что власти Одесской области работают над восстановлением энергетической инфраструктуры на постоянной основе.

Общество •   •  3621 просмотра
Мы постоянно восстанавливаем энергетическую инфраструктуру - Кипер о ситуации со светом в Одесской области

В немецком городе Дебельн четвертые сутки разыскивают 9-летнюю девочку Валерию из Украины-СМИ

9-летняя украинская девочка Валерия пропала в немецком городе Дебельн после того, как в понедельник утром пошла в школу, но так и не добралась туда, что вызвало интенсивные поиски с привлечением полиции, собак, вертолетов и водолазов.

Криминал и ЧП •   •  3387 просмотра
В немецком городе Дебельн четвертые сутки разыскивают 9-летнюю девочку Валерию из Украины-СМИ

В беларуси, вероятно, формируют новую военную бригаду, вооруженную "Искандерами": СМИ обнародовали спутниковые снимки

В беларуси в воинской части в Осиповичах строятся два новых Ангара, напоминающих укрытие для ракетных комплексов "Искандер", а также реконструируются заброшенные казармы и административное здание, предусматривающее потенциальное размещение дополнительных комплексов "Искандер", способных нести ядерное оружие.

Новости Мира •   •  3792 просмотра
В беларуси, вероятно, формируют новую военную бригаду, вооруженную "Искандерами": СМИ обнародовали спутниковые снимки

Bloomberg: Германия рассматривает возможность передачи Украине еще одной батареи Patriot

Германия рассматривает возможность передачи Украине еще одной зенитно-ракетной батареи Patriot в дополнение к трем, которые она уже предоставила или пообещала, для усиления противовоздушной обороны Украины на фоне усиленных российских ракетных ударов.

Война •   •  5431 просмотра
Bloomberg: Германия рассматривает возможность передачи Украине еще одной батареи Patriot

Бронирование от мобилизации переходит в Дію: когда запустят и как будет работать

Правительство приняло постановление о цифровизации бронирования. Это значительно уменьшит коррупционные риски при бронировании сотрудников критически важных для экономики Украины предприятий и минимизирует человеческий фактор в этом процессе.

Война •   •  6719 просмотра
Бронирование от мобилизации переходит в Дію: когда запустят и как будет работать

Суд оккупантов в Крыму удовлетворил иск к Украине из-за "энергетической блокады" полуострова

Подконтрольный России суд в оккупированном Крыму обязал Украину выплатить более 3 трлн рублей в качестве компенсации за энергетическую блокаду Крыма с 2015 года.

политика •   •  5739 просмотра
Суд оккупантов в Крыму удовлетворил иск к Украине из-за "энергетической блокады" полуострова

Что делать, если во время НМТ выключили свет, или объявили воздушную тревогу: в УЦОКО говорят, что есть два варианта

Если во время национального многопредметного теста было выключено освещение или подан сигнал воздушной тревоги, участники могут написать заявление о повторной сдаче НМТ во время дополнительных сессий или дождаться включения освещения или окончания сигнала тревоги и продолжить тест, написав соответствующее заявление.

Общество •   •  6427 просмотра
Что делать, если во время НМТ выключили свет, или объявили воздушную тревогу: в УЦОКО говорят, что есть два варианта

Стало известно, кто будет представлять Италию на саммите мира

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни будет представлять Украину на саммите мира, который Украина организовала в Швейцарии на 15-16 июня.

политика •   •  7367 просмотра
Стало известно, кто будет представлять Италию на саммите мира