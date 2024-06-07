Украина стремится усилить сотрудничество с балканскими странами в Военно - промышленной сфере-Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков принял участие в Балкано-украинском форуме оборонной промышленности DFNC1: Balkan Edition. В рамках мероприятия он также встретился с болгарской коллегой Аделиной Николовой. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны Украины.

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В рамках форума обсуждались важные вопросы сотрудничества в сфере оборонной промышленности, а также пути укрепления обороноспособности Украины через усиление международной поддержки.

В Минобороны добавили, что форум стал платформой для обмена опытом и укрепления связей между Украиной и странами Балканского региона.

Клименков подчеркнул, что именно благодаря такой поддержке Украина смогла укрепить оборонительные возможности, обеспечить военных необходимым вооружением и техникой, а также организовать их обучение.

Также он встретился с заместителем министра обороны Болгарии Аделиной Николовой. Стороны обсудили усиление оборонного сотрудничества.

Встреча с коллегами из Болгарии является еще одним шагом к углублению оборонного сотрудничества. Уверен, что наши дальнейшие совместные проекты укрепят безопасность других стран и сделают их менее уязвимыми перед современными вызовами и угрозами - - уверен Клименков.

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Дополнение

Заместитель министра обороны Украины рассказал, что сейчас Украина выстраивает новую архитектуру оборонных закупок по практикам НАТО.

Мы должны создать эффективно работающий механизм обеспечения военных всем необходимым-от вооружения до продуктов питания и одежды. Имеем первые положительные результаты, в частности относительно существенной экономии средств во время закупок и рекордное контрактирование имущества для ВСУ - подчеркнул замминистра обороны.

Напомним

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