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Україна прагне посилити співпрацю з балканськими країнами у військово-промисловій сфері - Міноборони

Україна прагне посилити співпрацю з балканськими країнами у військово-промисловій сфері - Міноборони

Київ • УНН

 • 20255 перегляди

Заступник Міністра оборони України Дмитро Клименко взяв участь у Балкансько-Українському форумі оборонної промисловості DFNC1 та зустрівся зі своєю болгарською колегою Аделіною Ніколовою, щоб обговорити зміцнення оборонного співробітництва та обороноздатності України за рахунок збільшення міжнародної підтримки.

Заступник міністра оборони України Дмитро Клименков взяв участь у Балкано-українського форуму оборонної промисловості DFNC1: Balkan Edition. В рамках заходу він також зустрівся з болгарською колегою Аделіною Ніколовою. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони України.

Деталі 

У межах форуму обговорювались важливі питання співпраці у сфері оборонної промисловості, а також шляхи зміцнення обороноздатності України через посилення міжнародної підтримки.

У Міноборони додали, що форум став платформою для обміну досвідом та зміцнення зв'язків між Україною та країнами Балканського регіону.

Кліменков підкреслив, що саме завдяки такій підтримці Україна змогла зміцнити оборонні можливості, забезпечити військових необхідним озброєнням та технікою, а також організувати їх навчання.

Також він зустрівся з заступником міністра оборони Болгарії Аделіною Ніколовою. Сторони обговорили посилення оборонної співпраці.

Зустріч з колегами з Болгарії є ще одним кроком до поглиблення оборонної співпраці. Впевнений, що наші подальші спільні проєкти зміцнять безпеку наших країн та зроблять їх менш вразливими перед сучасними викликами і загрозами

- впевнений Кліменков. 

В Болгарії заявили, що російська агресія – це пряма проблема для них15.04.24, 11:53 • 23542 перегляди

Доповнення

Заступник міністра оборони України розповів, що зараз Україна вибудовує нову архітектуру оборонних закупівель за практиками НАТО. 

Ми повинні створити ефективно працюючий механізм забезпечення військових всім необхідним – від озброєння до продуктів харчування та одягу. Маємо перші позитивні результати, зокрема щодо суттєвої економії коштів під час закупівель і рекордне контрактування майна для ЗСУ

- підкреслив заступник міністра оборони. 

Нагадаємо

Президент України Володимир зеленський під час візиту до Франції підписав угоду зі збройовим концерном KNDS (KMW+Nexter Defense Systems) про створення дочірнього підприємства в Україні.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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