В Болгарии заявили, что российская агрессия - это прямая проблема для них

Российская агрессия - это прямая проблема для Болгарии. Об этом заявил новоназначенный временно исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов во время второй Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы в Софии, передает корреспондент УНН.

российская агрессия - это прямая проблема для нашей страны, поэтому мы должны помочь Украине восстановить свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ. Мы должны сделать все для того, чтобы Украина победила. Это наш стратегический интерес - сказал Запрянов.

Он заявил, что Болгария поддерживает евроатлантическую интеграцию Украины и верит, что НАТО должно быть открытым для Украины.

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Министра обороны Болгарии Атанас Запрянов заявлял, что хочет ускорить предоставление военной помощи Украине.

Министр иностранных дел Болгарии Стефан Димитров заявил, что россия дестабилизирует другие страны, препятствует свободе навигации и берет в заложники систему международной продовольственной безопасности.