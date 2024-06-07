80 тыс. украинцев уже сгенерировали удостоверение ветерана в " Дии " - Федоров

Сейчас в приложении "Дія" украинцы сгенерировали уже 80 тыс. Е-удостоверений ветерана. Об этом в эфире телемарафона заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Уже на сегодня сгенерировано 80 тыс. удостоверений ветеранов и тенденция растет, люди продолжают генерировать это удостоверение, видим положительный фидбек. Если возникают какие-то проблемы с данными, то мы также верифицируем, быстро решаем, но в целом услуга работает достаточно стабильно и люди его могут использовать - сказал Федоров.

Напомним

В среду, 5 июня, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в приложении "Дія" появилась возможность сгенерировать удостоверение ветерана.