80 тис. українців вже згенерували посвідчення ветерана в "Дії" - Федоров
Київ • УНН
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, в додатку "Дія" українці вже згенерували 80 000 електронних сертифікатів для ветеранів, і ця тенденція зростає, а відгуки залишаються позитивними.
Наразі у застосунку "Дія" українці згенерували вже 80 тис. е-Посвідчень ветерана. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
Вже на сьогодні згенеровано 80 тис. посвідчень ветеранів і тенденція зростає, люди продовжують генерувати це посвідчення, бачимо позитивний фідбек. Якщо виникають якісь проблеми з даними, то ми також веріфікуємо, швидко вирішуємо, але в цілому послуга працює досить стабільно і люди його можуть використовувати
Нагадаємо
У середу, 5 червня, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що у застосунку "Дія" з'явилась можливість згенерувати посвідчення ветерана.