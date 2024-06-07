Встреча Зеленского и Байдена в Париже: в ОП раскрыли детали

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом США Джозефом Байденом в Париже. Они обсудили оборонные способности Украины, ситуацию на поле боя и подготовку к подписанию двустороннего соглашения о безопасности. Об этом сообщили офис Президента, пишет УНН.

"Мы рассчитываем на вашу дальнейшую поддержку и на то, что вы будете стоять с нами бок о бок. Это так необходимо для ощущения наших людей, что мы не сами, что мы с вами – нашим стратегическим партнером", – сказал Владимир Зеленский.

Во время встречи обсуждали оборонные возможности Украины, процесс подготовки к подписанию двустороннего соглашения по безопасности.

Зеленский рассказал о ситуации на поле боя, отметив, что для эффективной защиты от ежедневного российского террора Украине необходимо иметь возможность наносить удары по военным объектам на территории россии.

"Вы продолжаете бороться таким образом, который просто потрясающий. И я не собираюсь вас покидать. Сегодня я подписал дополнительный пакет на 225 млн долларов, который, в частности, поможет вам восстановить электросеть. Продолжаю говорить, что Соединенные Штаты Америки стоят рядом с вами. Вы являетесь оплотом против агрессии. Мы обязаны быть рядом. Поэтому ожидаю детального обсуждения, что делать дальше", - сказал Байден.

Президент выразил благодарность Джозефу Байдену за лидерскую поддержку украинской формулы мира со стороны США и отметил важность участия США в Глобальном саммите мира на уровне вице-президента.

Напомним

Президент США Джо Байден извинился перед своим украинским коллегой Владимиром Зеленским за задержку в начале этого года с принятием нового пакета военной помощи, задержанного Республиканской оппозицией в Конгрессе.