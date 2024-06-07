Байден вибачився перед Зеленським за затримку з ухваленням американської допомоги
Київ • УНН
Байден вибачився перед Зеленським за затримку з ухваленням пакету допомоги через протидію консервативних республіканців у Конгресі.
Президент США Джо Байден вибачився перед своїм українським колегою Володимиром Зеленським за затримку на початку цього року з ухваленням нового пакету військової допомоги, затриманого республіканською опозицією в Конгресі, повідомляє CNN, пише УНН.
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Байден, як вказано, вибачився, оголошуючи про новий пакет допомоги Україні на двосторонній зустрічі з Зеленським у п'ятницю.
"Знаєте, ви не схилилися, ви взагалі не поступилися, ви продовжуєте боротися таким чином, що це просто дивовижно, просто дивовижно - і ми не збираємося від вас йти", - сказав Байден Президенту України.
"Я перепрошую за тижні незнання, що буде ухвалено, з точки зору фінансування, тому що ми мали проблеми з отриманням законопроекту, який ми повинні були ухвалити, у якому були гроші від деяких наших дуже консервативних членів, які затримували його, але ми зробили це", - зазначив президент США.
Байден, як зазначається, "скористався нагодою, щоб прорекламувати п’ятничне оголошення про фінансування, а також додаткове фінансування, яке надійшло в Україну після того, як він підписав додатковий законопроект у квітні".
Байден зустрівся із Зеленським у Парижі і оголосив про новий пакет допомоги Україні - ЗМІ07.06.24, 14:12 • 49010 переглядiв