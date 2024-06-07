Байден извинился перед Зеленским за задержку с принятием американской помощи

Президент США Джо Байден извинился перед своим украинским коллегой Владимиром Зеленским за задержку в начале этого года с принятием нового пакета военной помощи, задержанного республиканской оппозицией в Конгрессе, сообщает CNN, пишет УНН.

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Байден, как указано, извинился, объявляя о новом пакете помощи Украине на двусторонней встрече с Зеленским в пятницу.

"Знаете, вы не склонились, вы вообще не уступили, вы продолжаете бороться таким образом, что это просто замечательно, просто замечательно - и мы не собираемся от вас уходить", - сказал Байден Президенту Украины.

"Я прошу прощения за недели незнания, что будет принято, с точки зрения финансирования, потому что у нас были проблемы с получением законопроекта, который мы должны были принять, в котором были деньги от некоторых наших очень консервативных членов, которые задерживали его, но мы сделали это", - отметил президент США.

Байден, как отмечается,"воспользовался случаем, чтобы прорекламировать пятничное объявление о финансировании, а также дополнительном финансировании, которое поступило в Украину после того, как он подписал дополнительный законопроект в апреле".

Байден встретился с Зеленским в Париже и объявил о новом пакете помощи Украине - СМИ