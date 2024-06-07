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Зустріч Зеленського і Байдена у Парижі: в ОП розкрили деталі

Київ • УНН

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Під час своєї зустрічі в Парижі Зеленський і Байден обговорили обороноздатність України, ситуацію на полі бою і підготовку до підписання двосторонньої угоди про безпеку.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом США Джозефом Байденом у Парижі. Вони обговорили оборонні спроможності України, ситуацію на полі бою та підготовку до підписання двосторонньої угоди про безпеку. Про це повідомили Офіс Президента, пише УНН.

"Ми розраховуємо на вашу подальшу підтримку і на те, що ви будете стояти з нами пліч-о-пліч. Це так необхідно для відчуття наших людей, що ми не самі, що ми з вами – нашим стратегічним партнером", – сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі обговорювали оборонні можливості України, процес підготовки до підписання двосторонньої безпекової угоди.

Зеленський розповів про ситуацію на полі бою, зазначивши, що для ефективного захисту від щоденного російського терору Україні необхідно мати можливість завдавати удари по військових об'єктах на території росії.

"Ви продовжуєте боротись у спосіб, який є просто дивовижним. І я не збираюсь вас полишати. Сьогодні я підписав додатковий пакет на 225 млн доларів, який, зокрема, допоможе вам відновити електромережу. Продовжую говорити, що Сполучені Штати Америки стоять поряд із вами. Ви є оплотом проти агресії. Ми зобов’язані бути поряд. Тому очікую детального обговорення, що робити далі", –сказав Байден.

Президент висловив вдячність Джозефу Байдену за лідерську підтримку Української формули миру з боку США та наголосив на важливості участі США у Глобальному саміті миру на рівні віцепрезидента.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден вибачився перед своїм українським колегою Володимиром Зеленським за затримку на початку цього року з ухваленням нового пакету військової допомоги, затриманого республіканською опозицією в Конгресі.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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