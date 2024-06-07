В немецком городе Дебельн четвертые сутки разыскивают 9-летнюю девочку Валерию из Украины-СМИ

В немецком городе Дебельн разыскивают 9-летнюю девочку Валерию из Украины, которая в понедельник утром вышла в школу, однако на занятиях так и не появилась. Поиски продолжаются уже четвертые сутки. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание Bild.

Детали

Как пишет издание, в немецком городе Дебельн исчезла 9-летняя Валерия. Отмечается, что в понедельник девочка не пришла на урок. Школа не сообщила об этом ни полиции, ни родителям.

В последний раз Валерию видели около 6:50 утра, когда она вышла из дома своей семьи, чтобы сесть на автобус до школы, расположенной примерно в двух километрах. Но она там не появилась - пишет издание.

Поскольку в школе не забили тревогу, мать заметила исчезновение дочери лишь днем. Представитель местной полиции Анджей Рыдзик рассказал изданию, что об исчезновении девочки правоохранители узнали около 18:30.

С тех пор мы сделаем все возможное, чтобы найти ее безопасно и быстро. Мы очень серьезно относимся к делу - сказал Рыдзик.

Поиски продолжаются по всему городу и с дополнительными экстренными службами. Транспортные компании также были проинформированы, и они должны быть особенно внимательными.

Правоохранители сообщают, что продолжают интенсивно искать Валерию, используя собак, вертолеты, водолазов.

Напомним

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