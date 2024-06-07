У німецькому місті Дебельн четверту добу розшукують 9-річну дівчинку Валерію з України - ЗМІ
Київ • УНН
9-річна українська дівчинка Валерія пропала в німецькому місті Дебельн після того, як в понеділок вранці пішла в школу, але так і не дісталася туди, що викликало інтенсивні пошуки із залученням поліції, собак, вертольотів і водолазів.
У німецькому місті Дебельн розшукують 9-річну дівчинку Валерію з України, яка в понеділок зранку вийшла до школи, однак на заняттях так і не з'явилася. Пошуки тривають вже четверту добу. Про це пише УНН з посиланням на видання Bild.
Деталі
Як пише видання, у німецькому місті Дебельн зникла 9-річна Валерія. Зазначається, що у понеділок дівчинка не прийшла на урок. Школа не повідомила про це ні поліцію, ні батьків.
Востаннє Валерію бачили близько 6:50 ранку, коли вона вийшла з дому сім’ї, щоб сісти на автобус до школи, розташованої приблизно за два кілометри. Але вона там не з'явилася
Оскільки в школі не забили тривогу, мати помітила зникнення доньки лише вдень. Речник місцевої поліції Анджей Ридзік розповів виданню, що про зникнення дівчинки правоохоронці дізналися близько 18:30.
Відтоді ми робимо все можливе, щоб знайти її безпечно та швидко. Ми дуже серйозно ставимося до справи
Пошуки тривають по всьому місту і з додатковими екстреними службами. Транспортні компанії також були поінформовані, і вони повинні бути особливо уважними.
Правоохоронці повідомляють, що продовжують інтенсивно шукати Валерію, використовуючи собак, гелікоптери, водолазів.
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