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У німецькому місті Дебельн четверту добу розшукують 9-річну дівчинку Валерію з України - ЗМІ

У німецькому місті Дебельн четверту добу розшукують 9-річну дівчинку Валерію з України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 47288 перегляди

9-річна українська дівчинка Валерія пропала в німецькому місті Дебельн після того, як в понеділок вранці пішла в школу, але так і не дісталася туди, що викликало інтенсивні пошуки із залученням поліції, собак, вертольотів і водолазів.

У німецькому місті Дебельн розшукують 9-річну дівчинку Валерію з України, яка в понеділок зранку вийшла до школи, однак на заняттях так і не з'явилася. Пошуки тривають вже четверту добу. Про це пише УНН з посиланням на видання Bild.

Деталі

Як пише видання, у німецькому місті Дебельн зникла 9-річна Валерія. Зазначається, що у понеділок дівчинка не прийшла на урок. Школа не повідомила про це ні поліцію, ні батьків.

Востаннє Валерію бачили близько 6:50 ранку, коли вона вийшла з дому сім’ї, щоб сісти на автобус до школи, розташованої приблизно за два кілометри. Але вона там не з'явилася

- пише видання.

Оскільки в школі не забили тривогу, мати помітила зникнення доньки лише вдень. Речник місцевої поліції Анджей Ридзік розповів виданню, що про зникнення дівчинки правоохоронці дізналися близько 18:30.

Відтоді ми робимо все можливе, щоб знайти її безпечно та швидко. Ми дуже серйозно ставимося до справи

- сказав Ридзік.

Пошуки тривають по всьому місту і з додатковими екстреними службами. Транспортні компанії також були поінформовані, і вони повинні бути особливо уважними.

Правоохоронці повідомляють, що продовжують інтенсивно шукати Валерію, використовуючи собак, гелікоптери, водолазів.

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