Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  26444 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  28187 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  56344 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
  •  113102 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
  •  110882 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
  •  113489 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Эксклюзив
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
  •  108136 просмотра

У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
  •  102626 просмотра

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  100146 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
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В Харькове ночью произошел масштабный пожар в корпусе университета

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Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

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Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

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Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Сергей Гроза и Владимир Науменко, бенефициарные владельцы "Олимпекс Купе Интернешнл", предположительно незаконно экспортировали зерно, находящееся под залогом по кредиту американского инвестиционного фонда. А их сообщник Александр Дятлев стал новым директором компании.

Экономика •   •  4981 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Еврокомиссия порекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне до председательства Венгрии - FT

Европейская комиссия будет рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС в июне, прежде чем Венгрия возьмет на себя председательство в блоке.

политика •   •  4960 просмотра
Еврокомиссия порекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне до председательства Венгрии - FT

Войска рф обстреляли четыре общины Сумской области: зафиксировано 27 взрывов

российские войска обстреляли 4 населенных пункта в Сумской области, зафиксировав 27 взрывов.

Общество •   •  8239 просмотра
Войска рф обстреляли четыре общины Сумской области: зафиксировано 27 взрывов

В Польше фермеры прекратили блокировку "Рава-Русской": на выезд из Украины по состоянию на утро оформлено 40 грузовиков

По состоянию на 8: 00 утра 7 июня, после того как польские фермеры сняли блокаду, было зарегистрировано 40 грузовиков для выезда из Украины через контрольно-пропускной пункт "Рава-Русская".

Общество •   •  6305 просмотра
В Польше фермеры прекратили блокировку "Рава-Русской": на выезд из Украины по состоянию на утро оформлено 40 грузовиков

В Харькове ночью произошел масштабный пожар в корпусе университета

На первом этаже пятиэтажного учебного корпуса Харьковского автомобильно-дорожного университета возник пожар на площади 400 квадратных метров, который был ликвидирован без каких-либо пострадавших.

Криминал и ЧП •   •  7766 просмотра
В Харькове ночью произошел масштабный пожар в корпусе университета

Атака рф на Киевщине: спасатели продолжают ликвидировать пожар на промышленном объекте

российская атака вызвала пожар на промышленном объекте в Киевской области, спасатели работают над ликвидацией пожара, а правоохранительные органы документируют последствия обстрела. Информации о пострадавших не поступало.

Война •   •  13094 просмотра
Атака рф на Киевщине: спасатели продолжают ликвидировать пожар на промышленном объекте

НАБУ разоблачило адвоката Носова на взятке в интересах банка "Альянс" - СМИ

НАБУ разоблачило адвоката Носова на взятке в интересах банка "Альянс", пишут СМИ.

Криминал и ЧП •   •  11218 просмотра
НАБУ разоблачило адвоката Носова на взятке в интересах банка "Альянс" - СМИ

Курс валют на 7 июня: доллар незначительно подорожал

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Экономика •   •  11141 просмотра
Курс валют на 7 июня: доллар незначительно подорожал

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

российские спецслужбы использовали в свою пользу недовольство польских фермеров.

Экономика •   •  44626 просмотра
Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

На Харьковскую область враг ночью совершил дроновую атаку, снова целил по базе отдыха

Харьковскую область ночью атаковали вражеские беспилотники, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности амбулатории, почты и СТО, а также российские войска снова обстреляли базу отдыха в области.

Война •   •  11854 просмотра
На Харьковскую область враг ночью совершил дроновую атаку, снова целил по базе отдыха