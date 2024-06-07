Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" стал Александр Дятлев, который в 2022 году помог бенефициарным владельцам – одесским бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко незаконно экспортировать зерно, находящееся под залогом по кредиту американского инвестиционного фонда, пишет УНН.

По данным системы youcontrol 12 апреля 2024 года вместо Виталия Марченко новым директором ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" был назначен Александр Дятлев.

Дятлев также является руководителем ООО "Кардинале". Конечными бенефициарными владельцами обеих компаний являются Владимир Науменко, пасынок Сергея Грозы Александр Горбунов, а также компания с российскими связями GNT EUROPE SA, зарегистрированная в Швейцарии.

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Как говорится в решении Печерского районного суда Киева, Главное следственное управление Нацполиции расследует уголовное производство 12022000000001431, открытое по ч.5 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах организованной группой лиц) и ч. 1 ст.388 (незаконные действия в отношении имущества, которое находится под залогом) УК Украины.

Как утверждает следствие, с 28 января 2021 года по август 2022 года должностные лица ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" вместе с бенефициарными владельцами компании Сергеем Грозой и Владимиром Науменко совершили завладение 20 миллионами долларов кредитных средств, предоставленных американским фондом , чем нанесли ему ущерб в особо крупных размерах.

Следователи также отметили, что Науменко и Гроза прямо или косвенно контролируют ряд компаний на территории Украины. Среди них в том числе ООО "Кардинале".

По данным, которые полиция получила от Государственной таможенной службы, в период с 24 февраля 2022 года по 26 декабря 2022 года компании подконтрольные Науменко и Грозе экспортировали 35 547 353,43 кг сельскохозяйственной продукции, на сумму 18,7 миллиона долларов. Следователи считают, что эта продукция по своему виду отвечает той, что была в залоге у американского фонда и исчезла из складов зернового терминала "Олимпекс", которым в то время управляла ООО "Олимпекс Купе Интернешнл".

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"Экспортированная сельхозпродукция хранилась на складах ООО "СУХОЛЕССКИЙ ЭЛЕВАТОР", ООО "КРЫЖОПИЛЬСКИЙ ЭЛЕВАТОР", ООО "НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" и ООО "БЕРДИЧЕВ-ЗЕРНО" (подконтрольные Грозе и Науменко – ред.) и частично отчуждалась ООО "КАРДИНАЛЕ", что дает основания считать, что такая сельскохозяйственная продукция отчуждена посредством вышеупомянутых обществ", - говорится в определении суда.

Сторона обвинения подчеркнула, что, учитывая способ совершения преступлений и смену учредителей ряда компаний, подконтрольных Грозе и Науменко, можно сделать вывод, что должностные лица и конечные бенефициарные владельцы вышеупомянутых компаний совершают действия, направленные на сокрытие и рассеивание корпоративных прав в компаниях и их активов, во избежание возмещения в пользу американского фонда вреда, причиненного уголовными правонарушениями.

После этого становится понятным, зачем был сменен директор "Олимпекс Купе Интернешнл". Ведь после того, как у компании начались проблемы с американскими инвесторами, выяснилось, что она фигурирует в ряде уголовных производств по фактам уклонения от уплаты налогов и серого экспорта зерновых.

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

Добавим

Ранее УНН выяснил, что компания известного контрабандиста Вадима Альперина "Агирос", участвовавшая в схеме серого "экспорта" зерна из терминала "Олимпекс" в Одесской области в 2023 году, когда им управляли компании одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко, вывезла более 20 тысяч тонн кукурузы в Египет. Вероятно, это именно то зерно, которое было в залоге у американских фондов и его якобы утилизировали

Напомним

Группа компаний GNT Group, принадлежащих бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко, в 2019 и 2021 годах получила инвестиционные кредиты от двух американских фондов на развитие зернового терминала "Олимпекс" в Одесской области, которым владела в то время.

Решив не возвращать средства кредиторам, Гроза и Науменко набрали кредитов в украинских банках "Восток" и "Южный" под залог имущества зернового терминала, которое уже и так было под залогом у американцев.

Через схему с использованием подконтрольных компаний и украинских банков они несколько раз перепродали имущество "Олимпекса", пытаясь таким образом сохранить контроль над терминалом.

Украинские правоохранители возбудили несколько уголовных дел в связи с ситуацией вокруг "Олимпекса". А кредиторы, в свою очередь, в международных арбитражах требуют возврата своих средств и достаточно успешно. В частности, английский суд принял решение о всемирном замораживании активов Грозы и Науменко.

Подробнее о конфликте вокруг зернового терминала "Олимпекс" можно прочитать в материале: "Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Подробная хронология конфликта