Новим директором "Олімпекс Купе Інтернешнл" Грози і Науменка став їх подільник у ймовірному незаконному продажу зерна американського інвестора

Новим директором ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл" став Олександр Дятлєв, який у 2022 році допоміг бенефіціарним власникам – одеським бізнесменам Сергію Грозі та Володимиру Науменку незаконно експортувати зерно, що перебуває під заставою за кредитом американського інвестиційного фонду, пише УНН.

За даними системи youcontrol 12 квітня 2024 року замість Віталія Марченка новим директором ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл" був призначений Олександр Дятлєв.

Дятлєв також є керівником ТОВ "Кардинале". Кінцевими бенефіціарними власниками обох компаній є Володимир Науменко, пасинок Сергія Грози Олександр Горбунов, а також компанія з російськими зв'язками GNT EUROPE SA, зареєстрована в Швейцарії.

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Як йдеться у рішенні Печерського районного суду Києва, Головне слідче управління Нацполіції розслідує кримінальне провадження 12022000000001431, відкрите за ч.5 ст. 191 (привласнення або розтрата чужого майна в особливо великих розмірах організованою групою осіб) та ч. 1 ст. 388 (незаконні дії щодо майна, яке перебуває під заставою) КК України.

Як стверджує слідство, з 28 січня 2021 року по серпень 2022 року посадові особи ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл" разом з бенефіціарними власниками компанії Сергієм Грозою та Володимиром Науменком здійснили заволодіння 20 мільйонами доларів кредитних коштів, наданих американським фондом, чим завдали йому збитків в особливо великих розмірах.

Слідчі також відзначили, що Науменко і Гроза прямо або побічно контролюють низку компаній на території України. Серед них в тому числі ТОВ "Кардинале".

За даними, які поліція отримала від Державної митної служби, у період з 24 лютого 2022 року по 26 грудня 2022 року компанії підконтрольні Науменку та Грозі експортували 35 547 353,43 кг сільськогосподарської продукції, на суму 18,7 мільйона доларів. Слідчі вважають, що ця продукція за своїм виглядом відповідає тій, що була в заставі у американського фонду і зникла зі складів зернового терміналу "Олімпекс", яким в той час управляла ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл".

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"Експортована сільгосппродукція зберігалася на складах ТОВ "СУХОЛІСЬКИЙ елеватор", ТОВ "Крижопільський елеватор", ТОВ "НОВОГРАД-Волинський ЕЛЕВАТОР" і ТОВ "Бердичів-ЗЕРНО" (підконтрольні Грозі і Науменку – ред.) і частково відчужувалася ТОВ "КАРДИНАЛЕ", що дає підстави вважати, що така сільськогосподарська продукція відчужена за допомогою вищезазначених товариств", - йдеться у визначенні суду.

Сторона звинувачення підкреслила, що, враховуючи спосіб вчинення злочинів і зміну засновників низки компаній, підконтрольних Грозі і Науменку, можна зробити висновок, що посадові особи і кінцеві бенефіціарні власники вищезгаданих компаній здійснюють дії, спрямовані на приховування і розсіювання корпоративних прав в компаніях і їх активів, щоб уникнути відшкодування на користь американського фонду шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями.

Після цього стає зрозумілим, навіщо був змінений директор "Олімпекс Купе Інтернешнл". Адже після того, як у компанії почалися проблеми з американськими інвесторами, з'ясувалося, що вона фігурує в низці кримінальних проваджень за фактами ухилення від сплати податків і сірого експорту зернових.

Підконтрольні Грозі та Науменку компанії роками ухиляються від сплати податків завдяки "сірому" експорту зернових із термінала "Олімпекс"

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Раніше УНН з'ясував, що компанія відомого контрабандиста Вадима Альперіна "Агірос", яка брала участь у схемі сірого "експорту" зерна з терміналу "Олімпекс" в Одеській області у 2023 році, коли ним керували компанії одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка, вивезла понад 20 тисяч тонн кукурудзи до Єгипту. Ймовірно, це саме те зерно, яке було в заставі у американських фондів і його нібито утилізували

Нагадаємо

Група компаній GNT Group, що належать бізнесменам Сергію Грозі та Володимиру Науменку, у 2019 та 2021 роках отримала інвестиційні кредити від двох американських фондів на розвиток зернового терміналу "Олімпекс" в Одеській області, яким володіла на той час.

Вирішивши не повертати кошти кредиторам, Гроза і Науменко набрали кредитів в українських банках "Восток" і "Південний" під заставу майна зернового терміналу, яке вже і так було під заставою у американців.

Через схему з використанням підконтрольних компаній і українських банків вони кілька разів перепродали майно "Олімпекса", намагаючись таким чином зберегти контроль над терміналом.

Українські правоохоронці порушили кілька кримінальних справ у зв'язку з ситуацією навколо "Олімпекса". А кредитори, в свою чергу, в міжнародних арбітражах вимагають повернення своїх коштів і досить успішно. Зокрема, англійський суд прийняв рішення про всесвітнє заморожування активів Грози і Науменко.

Детальніше про конфлікт навколо зернового терміналу "Олімпекс" можна прочитати в матеріалі: "компанія грози і Науменко GNT Group заблокувала роботу зернового терміналу в Одесі. Детальна хронологія конфлікту