Украина проводит переговоры по частичному списанию долгов - Марченко

Сейчас проходят переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации, а именно частичного списания долгов, в ближайшее время эти переговоры станут публичными. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время Часа вопросов к правительству, передает УНН.

"Мы сейчас проводим переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации и, в частности, это предполагает частичное списание долгов. Поэтому ожидайте новостей", - сказал Марченко.

По его словам, эти переговоры будут скоро станут публичными.

Напомним

Проблемы с финансированием военного бюджета вынудили правительство использовать средства, предназначенные для денежного обеспечения военных, на закупку оружия в первом квартале 2024 года. Это приведет к дефициту в бюджете почти на 5 миллиардов долларов к концу года.