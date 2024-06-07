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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина проводит переговоры по частичному списанию долгов - Марченко

Украина проводит переговоры по частичному списанию долгов - Марченко

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 14:11  •  606 просмотра

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В настоящее время Украина ведет переговоры с кредиторами о частичном списании долга, и эти переговоры вскоре станут достоянием общественности, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Сейчас проходят переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации, а именно частичного списания долгов, в ближайшее время эти переговоры станут публичными. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время Часа вопросов к правительству, передает УНН.

"Мы сейчас проводим переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации и, в частности, это предполагает частичное списание долгов. Поэтому ожидайте новостей", - сказал Марченко.

По его словам, эти переговоры будут скоро станут публичными.

Напомним

Проблемы с финансированием военного бюджета вынудили правительство использовать средства, предназначенные для денежного обеспечения военных, на закупку оружия в первом квартале 2024 года. Это приведет к дефициту в бюджете почти на 5 миллиардов долларов к концу года.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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