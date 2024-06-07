Україна проводить перемовини щодо часткового списання боргів – Марченко
Київ • УНН
У даний час Україна веде переговори з кредиторами про часткове списання боргу, і ці переговори незабаром стануть надбанням громадськості, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
Зараз проходять перемовини з кредиторами з приводу реструктуризації, а саме часткового списання боргів, найближчим часом ці перемовини стануть публічними. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час години запитань до Уряду, передає УНН.
"Ми зараз проводимо переговори з кредиторами з приводу реструктуризації і, зокрема, це передбачає часткове списання боргів. Тому очікуйте новин", - сказав Марченко.
За його словами, ці переговори будуть скоро стануть публічними.
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