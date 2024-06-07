Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
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Мы постоянно восстанавливаем энергетическую инфраструктуру - Кипер о ситуации со светом в Одесской области
Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер заявил, что власти Одесской области работают над восстановлением энергетической инфраструктуры на постоянной основе.
В немецком городе Дебельн четвертые сутки разыскивают 9-летнюю девочку Валерию из Украины-СМИ
9-летняя украинская девочка Валерия пропала в немецком городе Дебельн после того, как в понедельник утром пошла в школу, но так и не добралась туда, что вызвало интенсивные поиски с привлечением полиции, собак, вертолетов и водолазов.
В беларуси, вероятно, формируют новую военную бригаду, вооруженную "Искандерами": СМИ обнародовали спутниковые снимки
В беларуси в воинской части в Осиповичах строятся два новых Ангара, напоминающих укрытие для ракетных комплексов "Искандер", а также реконструируются заброшенные казармы и административное здание, предусматривающее потенциальное размещение дополнительных комплексов "Искандер", способных нести ядерное оружие.
Bloomberg: Германия рассматривает возможность передачи Украине еще одной батареи Patriot
Германия рассматривает возможность передачи Украине еще одной зенитно-ракетной батареи Patriot в дополнение к трем, которые она уже предоставила или пообещала, для усиления противовоздушной обороны Украины на фоне усиленных российских ракетных ударов.
Бронирование от мобилизации переходит в Дію: когда запустят и как будет работать
Правительство приняло постановление о цифровизации бронирования. Это значительно уменьшит коррупционные риски при бронировании сотрудников критически важных для экономики Украины предприятий и минимизирует человеческий фактор в этом процессе.
Суд оккупантов в Крыму удовлетворил иск к Украине из-за "энергетической блокады" полуострова
Подконтрольный России суд в оккупированном Крыму обязал Украину выплатить более 3 трлн рублей в качестве компенсации за энергетическую блокаду Крыма с 2015 года.
Что делать, если во время НМТ выключили свет, или объявили воздушную тревогу: в УЦОКО говорят, что есть два варианта
Если во время национального многопредметного теста было выключено освещение или подан сигнал воздушной тревоги, участники могут написать заявление о повторной сдаче НМТ во время дополнительных сессий или дождаться включения освещения или окончания сигнала тревоги и продолжить тест, написав соответствующее заявление.
Стало известно, кто будет представлять Италию на саммите мира
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни будет представлять Украину на саммите мира, который Украина организовала в Швейцарии на 15-16 июня.
В Одесской области подросток продавал фейковое "Дію" за 100 гривен: парню грозит до 5 лет за решеткой
17-летний подросток из Одесской области продавал онлайн поддельное приложение "Дія", якобы позволяющее пользователям изменять личные данные, и был обвинен в продаже поддельных товаров и официальных документов, ему грозило до 5 лет тюремного заключения.
Армия рф 14 раз атаковала Днепропетровщину: погибла женщина, есть разрушения
По словам главы ОВА, в результате российских атак изуродованы два инфраструктурных объекта, шесть частных домов, пять хозяйственных построек, религиозное сооружение. Повреждены 14-этажный жилой недострой, автомобиль, прицеп, линия электропередач.