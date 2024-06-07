Мы постоянно восстанавливаем энергетическую инфраструктуру - Кипер о ситуации со светом в Одесской области

Власти Одесской области работают над восстановлением энергетической инфраструктуры на постоянной основе. Об этом в интервью ТСН рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

"Мы понимаем, что это большая проблема всей страны, и для Одесской области в частности. Просим бизнес ограничить те источники, которые им не нужны. И бизнес идет на встречу. Приятно, что нас понимают. Прошлой зимой в Одессе было очень сложно со светом. Много повреждений, но пока и многое отремонтировано. У нас же с этим постоянные проблемы, по обстрелам, потому что мы находимся в такой зоне... если из Крыма - то баллистика к нам летит 1,5 минуты. Враг умышленно пытается нам сделать неудобно. Но мы то, что от нас зависит, восстанавливаем, реставрируем постоянно", - рассказал он.

Отказаться от кондиционеров: правительство поручило чиновникам уменьшить потребление электроэнергии