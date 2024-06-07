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Ми постійно відновлюємо енергетичну інфраструктуру - Кіпер про ситуацію зі світлом на Одещині

Ми постійно відновлюємо енергетичну інфраструктуру - Кіпер про ситуацію зі світлом на Одещині

Київ • УНН

 • 47509 перегляди

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер заявив, що влада Одещини працює над відновленням енергетичної інфраструктури на постійній основі.

Влада Одещини працює над відновленням енергетичної інфраструктури на постійній основі. Про це в інтерв’ю ТСН розповів очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН

"Ми розуміємо, що це велика проблема усієї країни, і для Одещини зокрема. Просимо бізнес обмежити ті джерела, які їм не потрібні. І бізнес іде на зустріч. Приємно, що нас розуміють. Минулої зими в Одесі було дуже складно зі світлом. Багато пошкоджень, але наразі і багато чого відремонтовано. У нас же з цим постійні проблеми, щодо обстрілів, бо ми знаходимося в такій зоні… якщо з Криму - то балістика до нас летить 1,5 хвилини. Ворог умисно намагається нам зробити незручно. Але ми те, що від нас залежить, відновлюємо, реставруємо постійно", - розповів він.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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