Ми постійно відновлюємо енергетичну інфраструктуру - Кіпер про ситуацію зі світлом на Одещині

Влада Одещини працює над відновленням енергетичної інфраструктури на постійній основі. Про це в інтерв’ю ТСН розповів очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

"Ми розуміємо, що це велика проблема усієї країни, і для Одещини зокрема. Просимо бізнес обмежити ті джерела, які їм не потрібні. І бізнес іде на зустріч. Приємно, що нас розуміють. Минулої зими в Одесі було дуже складно зі світлом. Багато пошкоджень, але наразі і багато чого відремонтовано. У нас же з цим постійні проблеми, щодо обстрілів, бо ми знаходимося в такій зоні… якщо з Криму - то балістика до нас летить 1,5 хвилини. Ворог умисно намагається нам зробити незручно. Але ми те, що від нас залежить, відновлюємо, реставруємо постійно", - розповів він.

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