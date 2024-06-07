Армия рф 14 раз атаковала Днепропетровщину: погибла женщина, есть разрушения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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nikopol-ukrainaНикополь, Украина
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  91878 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  72471 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  90746 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
  •  84705 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  79251 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  67204 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  72669 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
  •  113867 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  111479 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113731 просмотра

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Армия рф 14 раз атаковала Днепропетровщину: погибла женщина, есть разрушения

По словам главы ОВА, в результате российских атак изуродованы два инфраструктурных объекта, шесть частных домов, пять хозяйственных построек, религиозное сооружение. Повреждены 14-этажный жилой недострой, автомобиль, прицеп, линия электропередач.

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Армия рф 14 раз атаковала Днепропетровщину: погибла женщина, есть разрушения

Украина - выгодный рынок для инвестиций: Зеленский встретился с руководителями ведущих французских компаний

Владимир Зеленский поблагодарил те французские компании, которые не только продолжают работать в Украине, но и развивают свой бизнес и осуществляют новые инвестиции уже сейчас.

Экономика •   •  2646 просмотра
Украина - выгодный рынок для инвестиций: Зеленский встретился с руководителями ведущих французских компаний

Последствия ночной атаки рф: на Киевщине ликвидировали пожар на промышленном объекте

Спасатели потушили пожар на промышленном объекте в Киевской области, вызванный российским ракетным ударом.

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Последствия ночной атаки рф: на Киевщине ликвидировали пожар на промышленном объекте

В Крыму "хлопок": звук взрыва слышали в Алуште, Феодосии и Судаке

Подписчики "Крымского ветра" сообщают, что в Феодосии и поселке Приморский слышны взрывы – очень сильно встряхнуло. Этот же сильный взрыв был слышен в Судаке.

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В Крыму "хлопок": звук взрыва слышали в Алуште, Феодосии и Судаке

Украина увеличила экспорт металлургии в мае, но уменьшила продажу агропродукции

В мае 2024 года украинский экспорт достиг 12,2 млн тонн на сумму 3,34 млрд долларов, заняв второе место за весь период полномасштабного вторжения, благодаря увеличению экспорта металлургической продукции и изменениям в грузопотоках и направлениях экспорта.

Экономика •   •  5066 просмотра
Украина увеличила экспорт металлургии в мае, но уменьшила продажу агропродукции

Кабмин принял Нацстратегию для обеспечения качественного инклюзивного обучения

Кабинет министров принял Национальную стратегию, направленную на создание условий для доступа к качественному инклюзивному образованию для всех учащихся посредством индивидуального обучения, содействия социальной интеграции, развития потенциала учащихся, снижения дискриминации, поддержки учителей, оказания помощи местным органам власти и обеспечения гибкого перехода между учебными заведениями.

Общество •   •  5362 просмотра
Кабмин принял Нацстратегию для обеспечения качественного инклюзивного обучения

Оборонные потребности Украины и наращивание производства: Зеленский встретился с представителями французского ОПК

Зеленский встретился с представителями французских оборонных компаний, подписав соглашения о создании в Украине Центра обслуживания и ремонта оборудования NDS France/Nexter и использования 3D-печати для изготовления запасных частей.

Война •   •  6935 просмотра
Оборонные потребности Украины и наращивание производства: Зеленский встретился с представителями французского ОПК

Правительство утвердило перечень языков нацменьшинств, которым грозит исчезновение

Кабинет Министров Украины утвердил список языков национальных меньшинств, находящихся под угрозой исчезновения, в который вошли белорусский, гагаузский, караимский, крымскотатарский, крымчакский, урумский, цыганский, румейский и идиш.

политика •   •  6657 просмотра
Правительство утвердило перечень языков нацменьшинств, которым грозит исчезновение

Министерство обороны призывает депутатов вернуться к законопроекту о военной полиции

Министерство обороны Украины призывает народных депутатов возобновить рассмотрение законопроекта о создании военной полиции. Считают, что он имеет решающее значение для обеспечения правопорядка в Вооруженных силах Украины в соответствии со стандартами НАТО.

политика •   •  6639 просмотра
Министерство обороны призывает депутатов вернуться к законопроекту о военной полиции

Встреча Зеленского и Байдена в Париже: в ОП раскрыли детали

Во время своей встречи в Париже Зеленский и Байден обсудили обороноспособность Украины, ситуацию на поле боя и подготовку к подписанию двустороннего соглашения о безопасности.

Война •   •  7428 просмотра
Встреча Зеленского и Байдена в Париже: в ОП раскрыли детали