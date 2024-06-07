Армия рф 14 раз атаковала Днепропетровщину: погибла женщина, есть разрушения

Оккупанты 14 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Повреждены 14-этажный жилой недострой, автомобиль, прицеп, линия электропередач, есть жертва. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Агрессор 14 раз атаковал Никопольский район. Трижды бил из артиллерии, ударил более десятком дронов-камикадзе. Попал по Никополю, Мировской и Марганецкой громадам. Погибла женщина - сообщил Лысак.

По словам главы ОВА, в результате российских атак изуродованы два инфраструктурных объекта, шесть частных домов, пять хозяйственных построек, религиозное сооружение. Повреждены 14-этажный жилой недострой, автомобиль, прицеп, линия электропередач.

На другой территории региона было без обстрелов.

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