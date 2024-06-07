Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
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Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев
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Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
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Публикации
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора
Армия рф 14 раз атаковала Днепропетровщину: погибла женщина, есть разрушения
По словам главы ОВА, в результате российских атак изуродованы два инфраструктурных объекта, шесть частных домов, пять хозяйственных построек, религиозное сооружение. Повреждены 14-этажный жилой недострой, автомобиль, прицеп, линия электропередач.
Украина - выгодный рынок для инвестиций: Зеленский встретился с руководителями ведущих французских компаний
Владимир Зеленский поблагодарил те французские компании, которые не только продолжают работать в Украине, но и развивают свой бизнес и осуществляют новые инвестиции уже сейчас.
Последствия ночной атаки рф: на Киевщине ликвидировали пожар на промышленном объекте
Спасатели потушили пожар на промышленном объекте в Киевской области, вызванный российским ракетным ударом.
В Крыму "хлопок": звук взрыва слышали в Алуште, Феодосии и Судаке
Подписчики "Крымского ветра" сообщают, что в Феодосии и поселке Приморский слышны взрывы – очень сильно встряхнуло. Этот же сильный взрыв был слышен в Судаке.
Украина увеличила экспорт металлургии в мае, но уменьшила продажу агропродукции
В мае 2024 года украинский экспорт достиг 12,2 млн тонн на сумму 3,34 млрд долларов, заняв второе место за весь период полномасштабного вторжения, благодаря увеличению экспорта металлургической продукции и изменениям в грузопотоках и направлениях экспорта.
Кабмин принял Нацстратегию для обеспечения качественного инклюзивного обучения
Кабинет министров принял Национальную стратегию, направленную на создание условий для доступа к качественному инклюзивному образованию для всех учащихся посредством индивидуального обучения, содействия социальной интеграции, развития потенциала учащихся, снижения дискриминации, поддержки учителей, оказания помощи местным органам власти и обеспечения гибкого перехода между учебными заведениями.
Оборонные потребности Украины и наращивание производства: Зеленский встретился с представителями французского ОПК
Зеленский встретился с представителями французских оборонных компаний, подписав соглашения о создании в Украине Центра обслуживания и ремонта оборудования NDS France/Nexter и использования 3D-печати для изготовления запасных частей.
Правительство утвердило перечень языков нацменьшинств, которым грозит исчезновение
Кабинет Министров Украины утвердил список языков национальных меньшинств, находящихся под угрозой исчезновения, в который вошли белорусский, гагаузский, караимский, крымскотатарский, крымчакский, урумский, цыганский, румейский и идиш.
Министерство обороны призывает депутатов вернуться к законопроекту о военной полиции
Министерство обороны Украины призывает народных депутатов возобновить рассмотрение законопроекта о создании военной полиции. Считают, что он имеет решающее значение для обеспечения правопорядка в Вооруженных силах Украины в соответствии со стандартами НАТО.
Встреча Зеленского и Байдена в Париже: в ОП раскрыли детали
Во время своей встречи в Париже Зеленский и Байден обсудили обороноспособность Украины, ситуацию на поле боя и подготовку к подписанию двустороннего соглашения о безопасности.