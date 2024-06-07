Армія рф 14 разів атакувала Дніпропетровщину: загинула жінка, є руйнування
Київ • УНН
За словами голови ОВА, у результаті російських атак понівечені два інфраструктурні об’єкти, шість приватних осель, п’ять господарських будівель, релігійна споруда. Пошкоджені 14-поверхова житлова недобудова, автівка, причіп, лінія електропередач.
Окупанти 14 разів атакували Нікопольський район, що на Дніпропетровщині. Пошкоджені 14-поверхова житлова недобудова, автівка, причіп, лінія електропередач, є жертва. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Агресор 14 разів атакував Нікопольський район. Тричі вгатив з артилерії, вдарив понад десятком дронів-камікадзе. Поцілив по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах. Загинула жінка
За словами голови ОВА, у результаті російських атак понівечені два інфраструктурні об’єкти, шість приватних осель, п’ять господарських будівель, релігійна споруда. Пошкоджені 14-поверхова житлова недобудова, автівка, причіп, лінія електропередач.
На іншій території регіону було без обстрілів.
На Дніпропетровщині вночі знищили 3 "шахеди", через обстріл рф Нікополя є поранені07.06.24, 09:03 • 26404 перегляди