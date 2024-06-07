На Дніпропетровщині вночі знищили 3 "шахеди", через обстріл рф Нікополя є поранені
Київ • УНН
У Дніпропетровській області вночі були збиті 3 безпілотники "шахед", в той час як російський обстріл Нікополя поранив двох жінок і завдав шкоди житловим кварталам.
У ніч на 7 червня сили протиповітряної оборони збили три ворожих шахеда у небі над Дніпропетровською областю. Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя постраждали дві жінки. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Вночі наші оборонці знищили над областю 3 шахеди. Два в Дніпровському й ще один – у Криворізькому районі
Голова ОВА також розповів, що не припиняються атаки на Нікопольщину. Ворог застосовує і артилерію, і дрони-камікадзе. За його словами, від вечора найбільше потерпав сам Нікополь.
Постраждали дві жінки – 70 та 61 років. Вони лікуватимуться амбулаторно.
Також через обстріли рф у місті сталися пожежі. Пошкоджено з півтора десятки приватних будинків та гараж. Зруйновані 2 господарські споруди й 10 – понівечені. Знищені або побиті кілька авто. Зачепило і лінії електропередач.
Поцілив агресор і по Мирівській та Марганецькій громадах. Там обійшлось без постраждалих, вказав Лисак.
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