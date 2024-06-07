росіяни за добу вбили одного жителя Донеччини та поранили чотирьох
Київ • УНН
6 червня російські окупанти вбили одного жителя Часового Яру Донецької області та поранили ще чотирьох людей.
Минулої доби, 6 червня, російські загарбники вбили одного жителя Донецької області. Ще чотири людини отримали поранення. Про це у Telegram повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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За 6 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Часовому Яру. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.
Як підкреслив очільник ОВА, з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині через обстріли окупантів загинули 1992 людини, ще 4995 травмувались. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
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