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росіяни за добу вбили одного жителя Донеччини та поранили чотирьох

росіяни за добу вбили одного жителя Донеччини та поранили чотирьох

Київ • УНН

 • 25291 перегляди

6 червня російські окупанти вбили одного жителя Часового Яру Донецької області та поранили ще чотирьох людей.

Минулої доби, 6 червня, російські загарбники вбили одного жителя Донецької області. Ще чотири людини отримали поранення. Про це у Telegram повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

За 6 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Часовому Яру. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.

- йдеться у повідомленні.

Як підкреслив очільник ОВА, з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині через обстріли окупантів загинули 1992 людини, ще 4995 травмувались. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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