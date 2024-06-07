россияне за сутки убили одного жителя Донецкой области и ранили четырех

За прошедшие сутки, 6 июня, российские захватчики убили одного жителя Донецкой области. Еще четыре человека получили ранения. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

За 6 июня россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Часовом Яру. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения. - говорится в сообщении.

Как подчеркнул глава ОВА, с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области из-за обстрелов оккупантов погибли 1992 человека, еще 4995 травмировались. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

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