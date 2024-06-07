На Днепропетровщине ночью уничтожили 3 "шахеды", из-за обстрела рф Никополя есть раненые

В ночь на 7 июня силы противовоздушной обороны сбили три вражеских шахеда в небе над Днепропетровской областью. В результате вражеского обстрела Никополя пострадали две женщины. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Ночью наши защитники уничтожили над областью 3 шахиды. Два в Днепровском и еще один-в Криворожском районе - написал Лысак в Telegram.

Глава ОВА также рассказал, что не прекращаются атаки на Никопольщину. Враг применяет и артиллерию, и дроны-камикадзе. По его словам, с вечера больше всего страдал сам Никополь.

Пострадали две женщины - 70 и 61 лет. Они будут лечиться амбулаторно.

Также из-за обстрелов рф в городе произошли пожары. Повреждены полтора десятка частных домов и гараж. Разрушены 2 хозяйственные постройки и 10 – изуродованы. Уничтожение или избитые несколько авто. задело и линии электропередач.

Попал агрессор и по Мировской и Марганецкой общинам. Там обошлось без пострадавших, указал Лысак.

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