Самая дорогая игрушка в мире: фигурку из "Звездных войн" продали за рекордные 525 тысяч долларов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
  •  56660 просмотра

В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

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Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
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Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

Эксклюзив
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

Эксклюзив
НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
  •  80620 просмотра

НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
  •  51845 просмотра

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

Эксклюзив
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
  •  53688 просмотра

В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

Эксклюзив
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
  •  53809 просмотра

В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

Эксклюзив
Потребность в военных медиках велика - Минобороны
  •  51422 просмотра

Потребность в военных медиках велика - Минобороны

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"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году
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"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году

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Рассмотрим решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 3 населенных пунктов Золочевской общины - Синегубов

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Обманули граждан стран ЕС на миллионы гривен: на Закарпатье задержали членов мошеннического колцентра

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Генштаб: сегодня уже 64 боестолкновения, враг не сбавляет темпов на Покровском направлении

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На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис

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"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

4 июня 2024, 12:18  •  147813 просмотра
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
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4 июня 2024, 07:53  •  155637 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

4 июня 2024, 06:04  •  172539 просмотра

Самая дорогая игрушка в мире: фигурку из "Звездных войн" продали за рекордные 525 тысяч долларов

Чрезвычайно редкая фигурка Боба Фетта из "Звездных войн" стала самой дорогой игрушкой в мире после того, как была продана на аукционе за рекордные 525 000 долларов.

УНН Lite •   •  4772 просмотра
Самая дорогая игрушка в мире: фигурку из "Звездных войн" продали за рекордные 525 тысяч долларов

Взрыв прогремел в Одессе: что известно

В Одессе прогремел взрыв после того, как воздушные силы предупредили о ракетной угрозе со стороны Крыма.

Война •   •  7403 просмотра
Взрыв прогремел в Одессе: что известно

Проезд только для легкового транспорта: патрульные предупредили об ограничении движения через ДнепроГЭС

После российского ракетного удара 1 июня движение по плотине Днепровской гидроэлектростанции было восстановлено в ограниченном режиме с ограничениями по весу и скорости транспортных средств.

Общество •   •  6288 просмотра
Проезд только для легкового транспорта: патрульные предупредили об ограничении движения через ДнепроГЭС

Рассмотрим решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 3 населенных пунктов Золочевской общины - Синегубов

Совет обороны рассмотрит решение о принудительной евакуации семей с детьми из Александровки, тимофеевки и Возрожденовской Золочевской общины Харьковской области из-за их близости к российской границе и ежедневных вражеских обстрелов.

Общество •   •  6039 просмотра
Рассмотрим решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 3 населенных пунктов Золочевской общины - Синегубов

Обманули граждан стран ЕС на миллионы гривен: на Закарпатье задержали членов мошеннического колцентра

Правоохранители задержали на Закарпатье организатора и 18 участников мошеннического колцентра, которые обманули граждан стран ЕС на миллионы гривен.

Общество •   •  5799 просмотра
Обманули граждан стран ЕС на миллионы гривен: на Закарпатье задержали членов мошеннического колцентра

На восстановление страны и реабилитацию военных: Литва выделяет Украине почти 13 млн евро

Литва выделяет 12,7 миллиона евро на проекты по восстановлению в Украине, включая реконструкцию школы в Николаеве, реабилитацию раненых солдат и жертв войны.

Война •   •  6935 просмотра
На восстановление страны и реабилитацию военных: Литва выделяет Украине почти 13 млн евро

Генштаб: сегодня уже 64 боестолкновения, враг не сбавляет темпов на Покровском направлении

Согласно отчету Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 16: 00 5 июня, вдоль всей линии фронта произошло 64 боевых столкновения, при этом российские оккупанты не снижают темпов на Покровском направлении.

Война •   •  5562 просмотра
Генштаб: сегодня уже 64 боестолкновения, враг не сбавляет темпов на Покровском направлении

Энергетическая отрасль россии адаптируется к санкциям: ее доход от нефти вырос на 50% в мае

Нефтяные доходы россии в мае выросли на 50% по сравнению с предыдущим годом достигнув 793,7 млрд рублей, несмотря на международные санкции.

Новости Мира •   •  4856 просмотра
Энергетическая отрасль россии адаптируется к санкциям: ее доход от нефти вырос на 50% в мае

В Украине стартовал Нацотбор на Детское Евровидение-2024

В этом году заявки на участие в национальном отборе Украины на детское песенное соревнование "Евровидение-2024" принимаются по упрощенным правилам, позволяющим артистам представлять каверы и видеопрезентации, не требуя оригинальную песню.

Культура •   •  8637 просмотра
В Украине стартовал Нацотбор на Детское Евровидение-2024

Есть вероятность, что рф сосредоточится на попытках прорвать оборону в направлениях Покровского, Мирнограда и Селидово - Волошин

Волошин отметил, что после того, как россия бросила немало сил на захват Очеретиного, они прорываются к магистрали Покровск-Константиновка, проводят там немалые штурмовые действия.

Война •   •  5235 просмотра
Есть вероятность, что рф сосредоточится на попытках прорвать оборону в направлениях Покровского, Мирнограда и Селидово - Волошин