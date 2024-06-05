Самая дорогая игрушка в мире: фигурку из "Звездных войн" продали за рекордные 525 тысяч долларов

Крайне редкая фигурка Боба Фетта из "Звездных войн" стала самой дорогой игрушкой в мире после того, как ее продали за рекордные 525 тысяч долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sky News.

Детали

Игрушка, одна из всего лишь двух, сохранившихся до наших дней, обошла самую дорогую игрушку в мире - единственную в своем роде Барби с бриллиантом в один карат, которая была продана за 302 тысяч долларов в 2010 году.

Аукцион Heritage Auctions сообщил, что цена фигурки более чем вдвое превысила рекорд самой дорогой фигурки из "Звездных войн", проданной на аукционе, ранее принадлежавшем ракете Боба Фетта, проданной за 236 тысяч долларов в 2022 году.

Модель была создана Kenner в 1979 году по мотивам персонажа, который должен был появиться в фильме "Империя наносит ответный удар" в следующем году.

Игрушку, оснащенную "ракетным ранцем", не продавали в магазинах, и ее должны были отправить безвозмездно каждому, кто мог доказать, что купил четыре другие фигурки из"Звездных войн".

Однако игрушку с ракетой так и не отправили после того, как стало известно, что игрушки конкурента Mattel - Battlestar Galactica, стреляющие ракетами, стали опасными для жизни.

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Вместо этого, когда фигурку доставили, ракету приклеили на место, а в записке для покупателей объяснялось следующее: "пусковая установка была удалена из продукта по соображениям безопасности".

Отмечается, что было создано около 100 прототипов, но эта фигурка - одна из двух, раскрашенных вручную. Она сохранилась после того, как"была спасена из коробки с выброшенными игрушками, которую сотрудники забрали домой".

Аукцион Star Wars Signature принес 1 662 000 долларов. собрав более 1 500 участников.

На аукционе было представлено вторую фигурку Боба Фетта, световой меч Скайуокера и третий черновик сценария Джорджа Лукаса к первому фильму.

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