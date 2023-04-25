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Mattel представила куклу Барби с синдромом Дауна

Mattel представила куклу Барби с синдромом Дауна

Киев • УНН

 • 786700 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Американский производитель игрушек Mattel во вторник представил новую куклу Барби, изображающую человека с синдромом Дауна, пишет УНН.

Детали

По словам компании, игрушка была выпущена на рынок благодаря работе с Национальным обществом людей с синдромом Дауна (NDSS).

Новая кукла является частью линии Mattel Barbie Fashionistas, целью которой является предложить детям разнообразные представления о красоте и бороться со стигмой, связанной с физическими недостатками. Предыдущие Barbie Fashionistas включали куклу с протезом ноги, одну со слуховым аппаратом, другую с инвалидной коляской и куклу с кожным заболеванием витилиго, из-за которого участки кожи теряют свой пигмент.

"Барби играет важную роль в раннем развитии ребенка, и мы стремимся внести свой вклад в противодействие социальной стигматизации с помощью игры", - сказала Лиза Макнайт, исполнительный вице-президент и глобальный руководитель направления Барби и кукол в Mattel.

"Наша цель - дать возможность всем детям увидеть себя в Барби, а также поощрять детей играть с куклами, которые не похожи на них самих", - добавила она в своем заявлении.

Новая кукла имеет скульптуру лица и тела, направленную на то, чтобы "более иллюстрировать женщин с синдромом Дауна, включая более короткую фигуру и более длинный торс".

Между тем, форма платья куклы включает бабочек, а также желтый и синий цвета - символы, связанные с синдромом Дауна.

Дополнение

Синдром Дауна - это состояние, при котором у человека появляется дополнительная хромосома, изменяющая развитие тела и мозга.

Ранее Mattel выпустила серию кукол Барби, посвященных феминисткам или другим вдохновляющим иконам.

По данным Mattel, у Барби 175 образов.

Последним релизом куклы стал фильм о Барби, который, как ожидается, выйдет на экраны в июле с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.

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