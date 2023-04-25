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Mattel представила ляльку Барбі із синдромом Дауна

Mattel представила ляльку Барбі із синдромом Дауна

Київ • УНН

 • 786705 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Американський виробник іграшок Mattel у вівторок представив нову ляльку Барбі, що зображує людину із синдромом Дауна, пише УНН.

Деталі

За словами компанії, іграшку було випущено на ринок завдяки роботі з Національним товариством людей із синдромом Дауна (NDSS).

Нова лялька є частиною лінії Mattel Barbie Fashionistas, метою якої є запропонувати дітям різноманітні уявлення про красу та боротися зі стигмою, пов'язаною з фізичними вадами. Попередні Barbie Fashionistas включали ляльку з протезом ноги, одну зі слуховим апаратом, іншу з інвалідним візком та ляльку зі шкірним захворюванням вітіліго, через яке ділянки шкіри втрачають свій пігмент.

"Барбі відіграє важливу роль у ранньому розвитку дитини, і ми прагнемо зробити свій внесок у протидію соціальної стигматизації за допомогою гри", - сказала Ліза Макнайт, виконавчий віце-президент і глобальний керівник напряму Барбі та ляльок у Mattel.

"Наша мета - дати можливість усім дітям побачити себе в Барбі, а також заохочувати дітей грати з ляльками, які не схожі на них самих", - додала вона у своїй заяві.

Нова лялька має скульптуру обличчя і тіла, спрямовану на те, щоб "більш ілюструвати жінок із синдромом Дауна, включаючи більш коротку фігуру і більш довгий торс".

Тим часом, форма сукні ляльки включає метеликів, а також жовтий і синій кольори - символи, пов'язані синдромом Дауна.

Доповнення

Синдром Дауна - це стан, при якому у людини з'являється додаткова хромосома, що змінює розвиток тіла та мозку.

Раніше Mattel випустила серію ляльок Барбі, присвячених феміністкам або іншим іконам, що надихають.

За даними Mattel, у Барбі 175 образів.

Останнім релізом ляльки став фільм про Барбі, який, як очікується, вийде на екрани в липні з Марго Роббі та Райаном Гослінгом у головних ролях.

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