Mattel представила ляльку Барбі із синдромом Дауна
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Американський виробник іграшок Mattel у вівторок представив нову ляльку Барбі, що зображує людину із синдромом Дауна, пише УНН.
Деталі
За словами компанії, іграшку було випущено на ринок завдяки роботі з Національним товариством людей із синдромом Дауна (NDSS).
Нова лялька є частиною лінії Mattel Barbie Fashionistas, метою якої є запропонувати дітям різноманітні уявлення про красу та боротися зі стигмою, пов'язаною з фізичними вадами. Попередні Barbie Fashionistas включали ляльку з протезом ноги, одну зі слуховим апаратом, іншу з інвалідним візком та ляльку зі шкірним захворюванням вітіліго, через яке ділянки шкіри втрачають свій пігмент.
"Барбі відіграє важливу роль у ранньому розвитку дитини, і ми прагнемо зробити свій внесок у протидію соціальної стигматизації за допомогою гри", - сказала Ліза Макнайт, виконавчий віце-президент і глобальний керівник напряму Барбі та ляльок у Mattel.
"Наша мета - дати можливість усім дітям побачити себе в Барбі, а також заохочувати дітей грати з ляльками, які не схожі на них самих", - додала вона у своїй заяві.
Нова лялька має скульптуру обличчя і тіла, спрямовану на те, щоб "більш ілюструвати жінок із синдромом Дауна, включаючи більш коротку фігуру і більш довгий торс".
Тим часом, форма сукні ляльки включає метеликів, а також жовтий і синій кольори - символи, пов'язані синдромом Дауна.
Доповнення
Синдром Дауна - це стан, при якому у людини з'являється додаткова хромосома, що змінює розвиток тіла та мозку.
Раніше Mattel випустила серію ляльок Барбі, присвячених феміністкам або іншим іконам, що надихають.
За даними Mattel, у Барбі 175 образів.
Останнім релізом ляльки став фільм про Барбі, який, як очікується, вийде на екрани в липні з Марго Роббі та Райаном Гослінгом у головних ролях.