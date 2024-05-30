Одна из самых дорогих в мире: гитару Джона Леннона продали на аукционе за почти 2,9 миллиона долларов

Гитару Джона Леннона продали на аукционе почти за $2,9 миллиона. Это самый дорогой лот в истории британской группы Beatles. Об этом пишет УНН со ссылкой на аукционный дом Julien's Auctions.



Детали

Известно, что гитара под названием Hootenanny пропала в течение 50 лет. Джон Леннон и Джордж Харрисон использовали инструмент во время записи альбомов The Beatles "Help!"(1965) и" Rubber Soul " (1965).

Джон Леннон купил гитару в конце 1964 года и дебютировал с ней во время записи "Help!". Там его и сфотографировали с инструментом.

В конце 1965 года Джон Леннон подарил гитару Гордону Вольеру из музыкального дуэта Peter & Gordon, для которого Леннон и Маккартни написали песни. Позже Уоллер передал гитару своему менеджеру, который забрал ее домой, бросил на чердак и даже не упомянул о ней десятилетиями.

(...) окончательная ставка в размере 2 857 500 долларов (...), закрепила место Framus Hootenanny как пятой самой дорогой гитары, когда-либо проданной - заявили в аукционном доме.

Напомним

Золотые часы Джона Джейкоба Астора IV, найденные вместе с его телом после гибели "Титаника", были проданы на аукционе за рекордные $1,485 млн, установив новый мировой рекорд для памятных вещей Титаника.