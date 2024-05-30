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Одна з найдорожчих у світу: гітару Джона Леннона продали на аукціоні за майже 2,9 мільйона доларів

Одна з найдорожчих у світу: гітару Джона Леннона продали на аукціоні за майже 2,9 мільйона доларів

Київ • УНН

 • 113389 перегляди

Гітара Джона Леннона під назвою Hootenanny, яку він використовував під час запису альбомів The Beatles "Help!" і "Rubber Soul" в 1965 році, була продана на аукціоні за майже 2,9 мільйона доларів, ставши найдорожчим лотом в історії британської групи.

Гітару Джона Леннона продали на аукціоні за майже $2,9 мільйона. Це найдорожчий лот в історії британського гурту Beatles. Про це пише УНН з посиланням на аукціонний дім Julienʼs Auctions.

Деталі 

Відомо, що гітару під назвою Hootenanny вважали зниклою протягом 50 років. Джон Леннон і Джордж Гаррісон використовували інструмент під час запису альбомів The Beatles "Help!" (1965) і "Rubber Soul" (1965).

Джон Леннон придбав гітару наприкінці 1964 року і дебютував з нею під час запису "Help!". Там його і сфотографували з інструментом.

Наприкінці 1965 року Джон Леннон подарував гітару Гордону Воллеру з музичного дуету Peter & Gordon, для якого Леннон і Маккартні писали пісні. Пізніше Воллер передав гітару своєму менеджеру, який забрав її додому, кинув на горище і навіть не згадував про неї протягом десятиліть.

(...) остаточна ставка в розмірі 2 857 500 доларів (...), закріпила місце Framus Hootenanny як п’ятої найдорожчої гітари, коли-небудь проданої

- заявили в аукціонному домі. 

Нагадаємо

Золотий годинник Джона Джейкоба Астора IV, знайдений разом з його тілом після загибелі "Титаніка", був проданий на аукціоні за рекордні $1,485 млн, встановивши новий світовий рекорд для пам'ятних речей Титаніка.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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