Одна з найдорожчих у світу: гітару Джона Леннона продали на аукціоні за майже 2,9 мільйона доларів
Київ • УНН
Гітара Джона Леннона під назвою Hootenanny, яку він використовував під час запису альбомів The Beatles "Help!" і "Rubber Soul" в 1965 році, була продана на аукціоні за майже 2,9 мільйона доларів, ставши найдорожчим лотом в історії британської групи.
Гітару Джона Леннона продали на аукціоні за майже $2,9 мільйона. Це найдорожчий лот в історії британського гурту Beatles. Про це пише УНН з посиланням на аукціонний дім Julienʼs Auctions.
Деталі
Відомо, що гітару під назвою Hootenanny вважали зниклою протягом 50 років. Джон Леннон і Джордж Гаррісон використовували інструмент під час запису альбомів The Beatles "Help!" (1965) і "Rubber Soul" (1965).
Джон Леннон придбав гітару наприкінці 1964 року і дебютував з нею під час запису "Help!". Там його і сфотографували з інструментом.
Наприкінці 1965 року Джон Леннон подарував гітару Гордону Воллеру з музичного дуету Peter & Gordon, для якого Леннон і Маккартні писали пісні. Пізніше Воллер передав гітару своєму менеджеру, який забрав її додому, кинув на горище і навіть не згадував про неї протягом десятиліть.
(...) остаточна ставка в розмірі 2 857 500 доларів (...), закріпила місце Framus Hootenanny як п’ятої найдорожчої гітари, коли-небудь проданої
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