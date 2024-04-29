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Годинник одного з пасажирів "Титаніка" продали за 1,5 мільйона доларів

Годинник одного з пасажирів "Титаніка" продали за 1,5 мільйона доларів

Київ • УНН

 • 126664 перегляди

Золотий годинник Джона Джейкоба Астора IV, знайдений разом з його тілом після загибелі "Титаніка", був проданий на аукціоні за рекордні $1,485 млн, встановивши новий світовий рекорд для пам'ятних речей Титаніка.

Золотий годинник найбагатшого пасажира на борту "Титаніка" Джона Джейкоба Астора IV продали на аукціоні за рекордні 1,485 мільйона доларів. Про це пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Як пише видання, годинник продали на аукціоні в десять разів дорожче від очікуваної ціни в 126—190 тисяч доларів.

За словами директора аукціонного дому Henry Aldridge and Son Ендрю Олдріджа, ціна, за якою продали годинник, встановила "новий світовий рекорд серед памʼятних речей "Титаніка".

За даними аукціонного дому, годинник був серед особистих речей, знайдених разом із тілом Астора після затоплення "Титаніка". Джон Астор також мав при собі золоті запонки, каблучку з діамантом, гроші та кишенькову книжку. Ці речі згодом відправили його синові Вінсенту Астору, який привів годинник до ладу.

Одну з найдавніших книг очікують продати на аукціоні за понад 2,6 мільйона доларів03.04.24, 15:35 • 24748 переглядiв

Годинник був одним із найвизначніших предметів, запропонованих напередодні в Henry Aldridge and Son у англійському місті Вілтширі. Серед таких речей були й валіза, в якій лежала скрипка, що на ній грав керівник суднового оркестру під час затоплення "Титаніка", і кишенькова книжка, яка документує розклад подорожей корабля.

Доповнення

За словами аукціоніста Ендрю Олдріджа, Астор вважався одним із найбагатших людей у світі на момент катастрофи "Титаніка" зі статками близько 87 мільйонів доларів, що еквівалентно кільком мільярдам доларів США сьогодні.

Відомо, що дружина загиблого 15 квітня 1912 року бізнесмена вижила, а тіло її чоловіка дістали неподалік місця затоплення корабля.

Нагадаємо

Могила на кладовищі Вествуд-Віллідж, поруч з місцями спочинку Мерилін Монро і Х'ю Хефнера, була продана на аукціоні за 195 000 доларів технологічному інвестору.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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